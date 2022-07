Se facessimo un sondaggio su larga scala su quale regione preferire per le vacanze, forse non conquisterebbe il podio. Magari, nell’immaginario collettivo, non sarebbe neppure tra le prime 5.

Non ha il mare della Sardegna e della Puglia, non ha la storia della Sicilia, non ha territori selvaggi come la Calabria né i divertimenti dell’Emilia Romagna. Eppure, se la si visita bene, forse cambieremmo idea. Il mare azzurro della Riviera del Conero, le città medioevali dell’entroterra, il gusto e il sapore dei suoi cibi. Insomma, non sarà la vacanza dei sogni, ma andare nelle Marche ha trascorrere un periodo di relax non è mai cosa sbagliata.

Sono tante le spiagge e le calette davvero impagabili. Sicuramente sono quelle del Conero le più affascinanti e deliziose, con un mare assolutamente da cartolina. Questo però non toglie che ce ne siano altre che possono comunque soddisfare chi vuole visitarle. Andremo a conoscerne 5 tra le più belle, contraddistinte dalla Bandiera Blu, per la limpidezza delle loro acque.

Non possiamo non iniziare dal Conero e da Sirolo. Qui si trova la spiaggia Urbani. Per raggiungerla bisogna camminare attraverso un bosco che, in alcuni punti, si apre su un panorama splendido. Una volta scesi, lo scenario è davvero incantevole. Si possono scegliere i lidi attrezzati, la spiaggia libera o le rocce. È consigliabile l’utilizzo di apposite scarpine per la presenza di ghiaia. Il fondale marino è ideale per gli amanti dello snorkeling, ma anche i bambini possono nuotare in sicurezza vicino alla riva.

5 incantevoli spiagge delle Marche con sabbia dorata e mare adatto ai bambini

A pochi chilometri, a Numana, ecco che possiamo decidere di visitare la spiaggia dei Frati. Qui troviamo sabbia fine e dorata, con il mare che degrada e un fondale davvero limpido. Si può davvero nuotare e passeggiare in mezzo a tantissimi branchi di pesci. Si contraddistingue anche per un particolare scoglio, detto del Bue, per la sua forma.

La terza spiaggia potrebbe dire tutto già dal nome. Infatti è detta di Velluto. Si trova a Senigallia ed è chiamata così per la sabbia morbida che la rende davvero speciale. Stabilimenti balneari molto attrezzati e spazi liberi. Si può davvero scegliere quello che più ci aggrada. Facilmente raggiungibile a piedi è ideale per i bambini per i suoi fondali soffici e sabbiosi.

Parco Naturale di San Bartolo

La quarta proposta è la spiaggia di Baia Flaminia. Inserito nel Parco Naturale di San Bartolo. La parte più bella e selvaggia si trova proprio ai piedi dell’omonimo monte. Qui si possono trascorrere dei momenti di relax e pace anche nei periodi di alta stagione. Infatti, locali, animazione e strutture si trovano più lontano, nella parte centrale della spiaggia. Alle due estremità, invece, si possono ritrovare calma e tranquillata, oltre a un mare davvero sensazionale.

Infine, appena superato il confine con l’Emilia Romagna, ecco, Fiorenzuola di Focara. Anch’essa fa parte del Parco Naturale di San Bartolo, da cui dista pochi minuti. È la spiaggia dell’omonimo borgo medioevale, che non tutti conoscono. Costituita da sabbia mista a ciottoli, si raggiunge dopo aver percorso alcuni sentieri che partono dalla cima della piccola cittadina. È consigliato portare cibo e acqua, perché non esistono punti di ristoro nelle vicinanze.

5 incantevoli spiagge delle Marche con sabbia dorata, un mare da Bandiera Blu e delle spiagge ideali per i bambini, ma non solo. Per una vacanza di relax e tranquillità, non esistono solo quelle meravigliose e incontaminate della Puglia.

