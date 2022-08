I Caraibi, che sogno. Mare talmente limpido e trasparente che i fondali si vedono anche senza maschera. Il tutto accompagnato da una natura incontaminata in cui rilassarsi, sorseggiando un rinfrescante cocktail. Questa sarebbe la vacanza perfetta. Peccato che i prezzi siano esorbitanti, soprattutto in questo periodo, considerato come “alta stagione”.

Quale sarebbe l’alternativa se ricerchiamo queste caratteristiche per la nostra vacanza ideale? Ebbene, abbiamo l’imbarazzo della scelta. Infatti, optando per le offerte di viaggi last second, possiamo risparmiare anche fino a 300 euro.

Possiamo decidere quale meta raggiungere, persino i Caraibi. Tuttavia, perché non risparmiare maggiormente e, allo stesso tempo, avere la sensazione di essere in quei luoghi? Possiamo trovare un mare cristallino come ai Caraibi in questa riserva naturale siciliana.

Capo Gallo

La splendida Sicilia ospita tantissimi angoli di paradiso ancora sconosciuti. Tra le diverse mete famose, come Taormina, la Riserva dello Zingaro, la Tonnara di Scopello, la Scala dei Turchi e chi più ne ha più ne metta, ve ne sono molteplici nascoste.

Come la riserva naturale orientata di Capo Gallo, tra Mondello e Sferracavallo, in provincia di Palermo. Raggiungerla è facile. Basta recarsi a Mondello ed entrare nella riserva, anche con la macchina, posteggiare e scendere in questa caletta incontaminata in cui trovare piante, alberi, rocce e sabbia.

Il fondale è sabbioso e l’acqua è turchese e limpida. A questa splendida riserva fa da sfondo un panorama mozzafiato.

Anche in barca

La riserva si può raggiungere anche tramite le escursioni in barca. Si può noleggiare una barca o un gommone per diverse ore e sostare per tuffarsi. Inoltre, uno dei tour più apprezzati dai turisti coinvolge anche la Grotta dell’Olio e l’isolotto di Isola delle Femmine.

Le barche possono essere noleggiate sia in quest’ultimo borgo marinaro che a Mondello stesso. Solitamente, il prezzo per un gommone che ospita massimo 8 persone sarebbe di 100 euro per 4 ore. Ma il prezzo potrebbe variare.

Mare cristallino come ai Caraibi in questa riserva naturale siciliana

Capo Gallo si può raggiungere anche da Sferracavallo, precisamente, da Barcarello, meta turistica dove trascorrere una bella giornata tra foto e mare, attraverso un sentiero. Perfetto anche per il trekking. In ogni caso, la riserva è davvero un angolo di paradiso ed è tanto apprezzato da aver ricevuto il premio come Best Travellers’ Choice del 202, sul sito TripAdvisor. Consigliamo di guardare le immagini su internet per rimanere a bocca aperta.

