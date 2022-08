Cosa sono e come funzionano le carte di credito non pignorabili

Molti risparmiatori ricercano delle soluzioni per mantenere disponibile la liquidità senza correre il rischio di non poterla utilizzare. La ragione alla base di questo timore può essere molteplice. Il blocco di un conto corrente, la richiesta di un creditore, il pignoramento della carta.

In merito a questo bisogna ricordare che, fisicamente, una carta di credito non sarà mai soggetta ad una procedura di pignoramento. Potrebbe però capitare che ad essere bloccato dalla disponibilità sia il conto corrente a cui la carta di credito fa riferimento. Si tratta del cosiddetto pignoramento presso terzi. Esiste però una tipologia di carte di credito che fanno eccezione. Numericamente sono piuttosto rare. Ed anche l’entità economica delle somme contenute si potrebbe considerare trascurabile. Infatti, normalmente contengono un valore che oscilla tra i 150 ed i 500 euro.

Si tratta delle cosiddette carde di credito prepagate usa e getta. Ma vediamo cosa sono e come funzionano le carte di credito di questo tipo.

Una certezza dalle frodi anche se con alcuni limiti

Il loro funzionamento è piuttosto elementare: il loro acquisto può avvenire non in banca, ma addirittura in tabaccheria. Hanno una scadenza entro la quale l’utente può utilizzare l’importo indicato. Sono anonime, visto che nel momento del pagamento non risulterà alcun dato. In certi casi, semmai, i dati sono richiesti per la registrazione, ma non saranno più utilizzati.

Il credito presente, però, non potrà essere prelevato dal destinatario. Potrà invece essere utilizzato fino al completo utilizzo. Il circuito di riferimento per i pagamenti è esclusivamente quello indicato, ed una volta terminato l’impiego la carta conclude la propria funzione. Per questo viene talvolta impiegata come carta da regalare ad amici e parenti per i loro acquisti.

Non tracciabili e anonime

Ci sono vari vantaggi collegati all’impiego di questa carta. L’anonimato garantisce da clonazioni e da qualsiasi tipo di tracciamento. Questo aspetto può risultare utile nei viaggi, quando non si vuole portare contanti e si vogliono evitare problemi di qualsiasi tipo presso il conto corrente. Dall’altro lato qualsiasi furto, considerato l’anonimato, sarà definitivo. In compenso l’eventuale ladro potrà impiegare l’ammontare solo per la capienza rimanente.

Cosa sono e come funzionano le carte di credito non pignorabili

Allo stesso modo la carta può risultare utile per gli acquisti on-line, visto che i dati non possono essere oggetto di frodi. Infine, come accennato, la carta di credito usa e getta non potrà essere pignorata. Questo, non solo perché materialmente nessuna carta può essere pignorata, ma anche perché la carta non sarà collegata ad alcun conto corrente.

Gli strumenti di pagamento e di risparmio sono spesso dotati di clausole che li rendono meno favorevoli di quanto immaginato. Ad esempio dovrebbero fare attenzione i titolari di alcuni tipi di conti corrente perché potrebbero dire addio a varie detrazioni cui pensavano di avere diritto.

Lettura consigliata

Diventa indegno l’erede che agisce in questo modo nei confronti del testamento