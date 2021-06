Molti di noi vogliono godersi delle rinvigorenti vacanze al mare, ma allo stesso tempo desiderano evitare le calche di turisti. Per realizzare questo proposito ci sono solo due soluzioni possibili. La prima è quella di evitare il periodo di alta stagione, prenotando le ferie per giugno oppure per settembre. Se non si ha la possibilità di muoversi in questo modo allora si devono programmare dei viaggi in itinerari non troppo turistici. Per questo motivo oggi diamo una mano: questo isolotto poco frequentato è un paradiso di quiete e relax. Vediamo insieme di cosa si tratta e dove si trova.

Stiamo parlando di Pianosa, una piccola oasi incontaminata situata a pochi chilometri dall’isola d’Elba. Il suo nome particolare è dovuto al fatto che tutto il suo territorio, costituito appena da 10 chilometri quadrati, è principalmente in pianura. Essendo situata in provincia di Livorno, è possibile raggiungerla tramite i traghetti che partono da Piombino o da Rio Marina. La sua conformazione particolare la rese fin dall’antichità un’isola adibita a scopi carcerari. Attualmente è disabitata dal 1988 e per accedere bisogna prenotare con parecchio anticipo. I servizi presenti sull’isola sono pochi e per questo è meglio consigliare questa vacanza a chi ha voglia di immergersi nella natura.

Cosa visitare

In epoca romana in questo luogo venne esiliato e poi giustiziato Agrippa Postumo, nipote dell’imperatore Augusto. Per questo motivo si possono ritrovare molti resti dell’epoca. Oltre alle catacombe è presente infatti una villa intitolata a questo personaggio che trascorse qui l’ultimo periodo della sua vita. Inoltre alcuni giacimenti archeologici subacquei testimoniano che quest’isola era agevolmente inserita nelle rotte di commercio dell’antica Roma. Se si desidera godersi le sue acque cristalline e le sue rovine, consigliamo di fare un bagno presso Cala Giovanna. Questa è l’unica spiaggia balneabile dell’isola e si trova vicino ai Bagni di Agrippa.

