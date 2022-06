Le mani, il primo vero biglietto da visita! Per questo motivo, avere la pelle liscia e le unghie impeccabili è il sogno di moltissime donne, ma non solo. A onor di cronaca, infatti, è giusto sottolineare che la moda della nail art è entrata a far parte della beauty routine anche di molti uomini. Come le mani, così anche i piedi necessitano di una cura certosina, soprattutto se in presenza di talloni screpolati, calli e duroni. A tal proposito, segnaliamo che esistono diversi rimedi naturali, facili e veloci per far tornare i piedi morbidissimi.

Per l’estate 2022 le tendenze impazzano e le unghie diventano scintillanti come dei veri gioielli. Dimentichiamoci, dunque, dei classici smalti perché per avere le mani subito più belle e originali arriva una novità tutta da scoprire. Per la verità, l’applicazione di cristalli dall’effetto gioiello non è del tutto nuova. Negli anni scorsi, infatti, la moda della nail jewels, la manicure arricchita con inserti luccicanti, ha spopolato. Tuttavia, per la bella stagione, si prediligono soprattutto nuance più delicate e colori sfumati. Il gioco di cristalli, perle e glitter applicati diventa più raffinato, seppur in molti casa ancora particolarmente eccentrico. Un modo sfizioso e glamour per sfoggiare le unghie e brillare anche nelle calde notti estive.

Di seguito, suggeriamo alcuni esempi di unghie gioiello da copiare assolutamente.

Mani subito più belle e originali con il nuovo smalto di super tendenza per l’estate 2022 che sta conquistando tutte le donne

Di gran moda per l’estate 2022 è la realizzazione di un french metallico. A questa base, poi, si abbinano decorazioni rialzate (dall’effetto 3D), fatte di piccoli cristalli o punti luce simmetrici. Altra tendenza è la realizzazione di un french dalle sfumature perlate arricchito da glitter colorati.

Una versione delle unghie gioiello, più semplice e meno appariscente è quella che vede una base nude arricchita da piccolissimi punti luce sparsi qua e là sulle unghie.

Altro look unghie da provare è composto da una base nude, alternata con una di colore nero e illuminata con linee sottili arricchite da cristalli argento. Le proposte sono tante le idee sono sempre in evoluzione. Insomma, basta dare sfogo alla creatività per trasformare le nostre unghie in vere opere d’arte.

Lettura consigliata