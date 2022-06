Con caffè, savoiardi e mascarpone non prepariamo solo il tiramisù ma anche questo goloso dolce estivo fresco e cremoso senza uova

Le giornate sono sempre più soleggiate e calde e mangiare qualcosa di fresco fa sempre piacere. Anche se la prova costume si avvicina ogni giorno di più, qualche volta possiamo concederci un piccolo peccato di gola. Mentre abbandoniamo l’idea di preparazioni elaborate al forno, cerchiamo delle ricette perfette per questo periodo. Per questo motivo, oggi vogliamo spiegare come realizzare un dolce fresco e perfetto per terminare un pasto in compagnia di famiglia e amici. Per realizzarlo utilizzeremo savoiardi, mascarpone e caffè, ma non si tratta di un tiramisù. Tutti noi conosciamo ed amiamo questo dolce della tradizione che possiamo preparare in 1000 modi diversi ed irresistibili. Con questa ricetta invece prepareremo un delizioso e cremosissimo semifreddo che siamo certi sarà capace di conquistare adulti e bambini al primo assaggio.

Ingredienti

300 g di biscotti savoiardi;

300 g di mascarpone;

250 ml di panna fresca liquida;

200 g di latte condensato;

250 ml di caffè;

cacao amaro q.b.

Per iniziare prepariamo il caffè con la moka e facciamolo raffreddare. Intanto, montiamo la panna. Per assicurarci un buon risultato, teniamo in frigorifero la panna, le fruste e il recipiente che dovrà contenerla fino all’ultimo. Usando lo sbattitore elettrico lavoriamo il mascarpone con il latte condensato per un paio di minuti. A questo punto, incorporiamo poco alla volta la panna montata alla crema appena preparata. Quando otterremo un composto liscio, senza grumi e cremoso sarà pronto. Rivestiamo con la pellicola trasparente uno stampo per plumcake ed iniziamo a comporre il nostro semifreddo.

Dunque, versiamo il caffè in un recipiente ed inzuppiamo i savoiardi. Disponiamoli nello stampo da plumcake creando un primo strato. Copriamo i biscotti con uno strato generoso di crema al mascarpone e ripetiamo il procedimento. Terminiamo con un ultimo strato di biscotti, copriamo il tutto con altra pellicola trasparente e riponiamo lo stampo nel congelatore. Lasciamo riposare il nostro semifreddo nel freezer per almeno 3 ore. Passato il tempo, estraiamo il semifreddo dal congelatore, rimuoviamo la pellicola e rivoltiamolo su un piatto da portata. Spolverizziamo con il cacao amaro e serviamo questa fresca delizia ad amici e parenti.

Consigli

Con caffè, savoiardi e mascarpone non prepariamo il classico dolce della tradizione, ma un semifreddo buonissimo. È importante non inzuppare eccessivamente i savoiardi nel caffè se non vogliamo che la base risulti troppo molle. Anziché usare il cacao amaro, possiamo scegliere di guarnirlo con dei chicchi di caffè, oppure delle gocce di cioccolato o a scaglie. Per assicurarci una presentazione ad effetto, usiamo un pelapatate per ricavare dei riccioli di cioccolato da una tavoletta. Prima di servire il semifreddo, una volta estratto dal congelatore lasciamolo riposare per almeno 15 minuti.

