Mani curate e giovani anche dopo i 50? Fai come Victoria Beckham, ti basta mettere questo smalto comodamente a casa

Per avere mani morbide e curate in un colpo solo, prova questa manicure sfoggiata da Victoria Beckham e Jennifer Lopez.

Se hai superato da poco i 50 anni, sicuramente la tua attenzione sarà rivolta alle rughe che vedi lungo il contorno occhi o sulla fronte. Certo il viso è il tuo primo biglietto da visita, ma è importante prendersi cura della pelle in generale con prodotti e trattamenti giusti. Non è infatti solo il viso a rivelare l’età, ma anche il collo, le braccia a tendina e addirittura le mani. Ebbene sì, spesso le trascuri, ma le mani dicono molto su di te.

Senza contare che stonerebbe non poco avere una pelle perfettamente levigata su collo e viso e tremendamente secca e rugosa sulle mani. Tra l’altro, proprio perché le usi così tanto, le mani necessitano di un’attenzione ancora maggiore. Sono esposte tanto alle intemperie quanto a saponi e detersivi: ne conseguono quindi pelle screpolata, tagli, unghie rotte. Tuttavia, c’è un trucco per sfoggiare mani curate e giovani anche dopo i 50 e a svelarlo è direttamente la regina di bellezza Victoria Beckham.

Non tutti gli smalti sono uguali

L’ex Spice Girl è molto popolare non solo per il passato da cantante e il matrimonio con l’altrettanto noto calciatore David Beckham. Negli ultimi anni, Victoria ha infatti debuttato come stilista e molte guardano a lei come esperta anche in tema di beauty routine. In effetti, ormai alla soglia dei 50, la signora Beckham è più bella che mai: ottima forma fisica e un aspetto davvero invidiabile.

Ma come fa? Se ci dovessimo basare solo sulla scelta della sua manicure preferita potremmo dire che il segreto sta nella semplicità.

Mani curate e giovani anche dopo i 50: ecco il colore che stavi cercando

In effetti, se dai un’occhiata alla manicure di Victoria, potrai notare come abbia optato per il un look minimal, scegliendo lo smalto nude. Anzi, per essere più precisi, il colore che indossa è un rosa pastello, più brillante e pieno del classico nude. In questo modo, le unghie risultano più sane, lucide e rimpolpate quasi come fossero ricoperte di lucidalabbra. Da qui il nome del trend: Lipgloss Nails.

La cosa esaltante è che puoi replicare questa manicure comodamente a casa e ti bastano solamente tre prodotti. Applica prima uno smalto rosa pastello, procedi quindi con un perlato e finalizza con due passate di smalto gel ultra lucido. Se invece preferisci un effetto ancora più naturale sulle unghie, puoi provare la manicure Barely There Nude. In questo caso, dovresti amalgamare il gel con il rosa confetto prima di applicarlo sulle unghie e ultimare con un top coat trasparente. Oppure, se vuoi ottimizzare i tempi, puoi acquistare direttamente un solo smalto che ha già naturalmente questo tipo di sfumatura: il Bubble Bath.

Infine, ulteriore variante delle unghie nude semplici, ordinate e luminose sono le Your Nails But Better. Anche in questo caso, senza fare troppe cerimonie, è possibile affidarsi unicamente alla giusta sfumatura di smalto. La tonalità perfetta sarebbe il Rose Petal, che enfatizza il colore naturale delle unghie, rendendolo semplicemente più uniforme e lucido.