La gravidanza è una delle esperienze più eccitanti per una donna, ma è anche un momento delicato. Tante sono le donne dello spettacolo che decidono di condividere questa esperienza. Tra queste c’è anche l’influencer Sophie Godegoni. Tra le foto pubblicate sul suo profilo instagram, una in particolare ha attirato l’attenzione. I più attenti avranno notato un dettaglio, scopriamo insieme di cosa si tratta.

I nove mesi di gravidanza, costituiscono il periodo più bello della vita di una donna. Una nuova esperienza che sconvolge la routine quotidiana ed anche un percorso impegnativo. Questo perché oltre a modificare il nostro stile di vita, in gravidanza alcuni cibi vanno evitati. Tra le donne dello spettacolo che decidono di condividere questa esperienza c’è anche Sophie Codegoni. L’influencer infatti, giunta all’ultimo mese, continua a rendere partecipi i suoi followers.

La dieta in gravidanza

Durante i nove mesi di gravidanza la donna ha bisogno di seguire una dieta controllata. Esistono infatti alcuni cibi da gestire con cautela. “Le donne che non hanno mai contratto la toxoplasmosi, devono evitare la carne cruda, gli insaccati crudi e i salumi”. A questo gli specialisti aggiungono anche la frutta e la verdura non lavate correttamente e non sbucciate. E’ inoltre necessario limitare il consumo di dolci. “In gravidanza la placenta produce degli ormoni capaci di aumentare il livello degli zuccheri nel sangue. – dunque i medici precisano- sono da preferire i carboidrati complessi”. Infine gli specialisti dicono “no” a caffè e bollicine. “La caffeina può provocare tachicardia al feto e un basso peso alla nascita – aggiungono in conclusione i medici- Per quanto riguarda invece le bevande gassate, queste aumentano il gonfiore”.

In gravidanza alcuni cibi vanno evitati: attenzione a quello che mangia Sophie Codegoni

Come abbiamo accennato, Sophie Codegoni è giunta al nono mese di gravidanza. In questi mesi l’influencer non ha fatto mistero di essere incinta ed ha reso partecipi i suoi followers. La Codegoni infatti ha condiviso sul suo profilo instagram numerose foto e video. Uno dei più significativi indubbiamente il video dell’ecografia in compagnia del futuro papà Alessandro Basciano. Come sappiamo la gravidanza comporta qualche sacrificio. Dal punto di vista alimentare in particolare, c’è bisogno di alcune attenzioni. I più attenti hanno messo in evidenza un dettaglio all’interno di una foto della Codegoni. L’influencer si è infatti concessa un momento di relax a Ibiza e ha postato alcune immagini. Tra queste, una la ritrae in spiaggia con una padella gigante davanti. “Sole, paella gigante e tanta felicità”: questa la didascalia sotto la foto. È bene sottolineare che alcuni alimenti vanno evitati in gravidanza, tra questi crostacei e molluschi sono sconsigliati. Esistono pareri contrastanti in proposito, tuttavia i medici consigliano di limitarne notevolmente il consumo. Questo perché questi alimenti potrebbero comportare infezioni e allergie. Tuttavia se proprio non se ne può fare a meno, come Sophie Codegoni, è importante cuocerli anche più del dovuto.