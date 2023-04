Bastano 1.000 euro al mese e vivi da ricco in questo Paese tropicale con mare da sogno e panorami mozzafiato

Vivere con pochi soldi in Italia non è facile al giorno d’oggi. Tuttavia, puoi trovare un costo della vita basso al di fuori dei suoi confini. C’è un Paese incredibilmente bello che, in poco tempo, conquisterà il tuo cuore. Ma di quale si tratta? Scopri il suo nome e perché potresti pensare di trasferirti.

Arrivati a un certo punto della propria vita, si inizia a pensare alla stabilità. La sicurezza economica è la base per vivere la pensione decentemente, ma non la si può ottenere ovunque. In Italia le tasse si fanno sentire, così come i costi di mutui e affitto. È difficile riuscire a risparmiare, così si potrebbe decidere di valutare alternative più alla portata. Ci sono località nel Mondo che sembrano un sogno a occhi aperti. Il Paese di cui vogliamo parlarti è paragonabile a un gioiello della natura, per il mare e i luoghi unici tutti da visitare. Si trova nel territorio dell’Asia sudorientale e si chiama Malesia.

Le città, le spiagge e tanto altro da vedere

La Malesia è uno Stato federale affacciato sul Mare Cinese. È il luogo del blu e del verde, perché di questo colore sono la maggior parte delle sue attrazioni. Ci riferiamo ai verdeggianti parchi naturali, che ospitano flora e fauna in abbondanza. E al mare dall’acqua che più limpida non si può, che lambisce le spiagge di sabbia dorata.

La capitale è Kuala Lumpur. Questo centro è una miscela di tradizioni che si rivedono a partire dall’architettura. Antichi palazzi sorgono a poca distanza dagli edifici coloniali. Alle varie costruzioni fa da contrappeso il Kuala Lumpur Lake Gardens, un’immensa area verde che racchiude tre parchi destinati agli animali. Ma l’entroterra non è l’unico luogo di meraviglie.

Le coste sono l’altra metà del Paese che ti impressionerà. Penang e Palau Tuba sono isole dall’anima tropicale con spiagge magnifiche. Puoi visitarle a piedi, in sella a un cavallo o seguendo le onde alla guida di un motoscafo. I punti di interesse che potrebbero rendere la tua esperienza malese indimenticabile sono innumerevoli. Non scordiamoci di Georgetown e Putrajaya o dei parchi nazionali Kinabalu e Taman Negara, tanto per citarne altri.

È vero, bastano 1.000 euro al mese e vivi da ricco in Malesia

La Malesia è la destinazione ideale se ami il clima tropicale e la buona cucina. Inoltre, è un Paese che si potrebbe definire piuttosto libero economicamente. Non a caso, uno dei veri vantaggi nel trasferirti qui è che bastano 1.000 euro al mese e vivi da ricco per gli anni a venire.

Basti pensare che l’affitto mensile di un appartamento, con camera da letto in centro città, costerebbe sui 344 €. Per un abbonamento ai trasporti pubblici, poi, si spenderebbero poco più di 18 €. Gli automuniti, invece, potranno rifornirsi di benzina a circa 0,42 € al litro. E se qualche volta hai voglia di uscire a cena, sappi che il pasto per due in un ristorante medio è intorno ai 16 €.