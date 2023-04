Pelle luminosa e liscia come la seta ad ogni età: Federica Pellegrini svela l’ingrediente segreto della sua beauty routine

Arriva direttamente da Federica Pellegrini il consiglio per combattere pelle secca, grassa, spenta o atopica: scopri di cosa si tratta.

L’arrivo della primavera impone non solo un doveroso cambio armadio ma incide anche sul modo in cui ti prendi cura di te. E non stiamo ovviamente parlando solo nei termini di un look più colorato e armonioso, dall’abbigliamento alla manicure. Ad esempio, dopo lo stress che i capelli hanno subito nei mesi invernali tra basse temperature e inquinamento, un taglio aiuterebbe a rinforzarli.

Inoltre, anche la pelle ha bisogno di nuovi alleati che la aiutino a ritrovare l’equilibrio perso con il cambio di stagione. È ora di guardare a nuovi protagonisti per la beauty routine quotidiana e non vale solo per chi ha già superato i 50 anni, anzi. Infatti, la pluripremiata nuotatrice Federica Pellegrini, nonostante la giovane età, è molto sensibile al tema del benessere cutaneo. In alcune recenti interviste ha addirittura rivelato qual è il suo segreto per una pelle luminosa e liscia come la seta: curiosa di scoprirlo?

Il mai più senza della beauty routine? L’acqua!

Federica è nota al pubblico per alcuni programmi televisivi come Italia’s Got Talent e Pechino Express, ma è prima di tutto una nuotatrice. Anzi, a voler essere precisi, è una campionessa olimpionica di alto livello. Insomma, l’acqua è proprio il suo elemento e non solo in ambito sportivo. Recentemente ha infatti risposto ad alcune domande in tema di beauty routine, precisando che per lei sono fondamentali i prodotti a base di acqua termale.

Quest’ultima ha guadagnato un posto di sempre maggior rilievo nel campo della cosmesi grazie ai suoi innumerevoli benefici. È naturale, ricca di minerali e può svolgere non solo funzione idratante e nutritiva, ma anche lenitiva e antinfiammatoria.

Pelle luminosa e liscia come la seta anche dopo i 50: ecco tutti i migliori prodotti sul mercato

Per questo motivo, tra i prodotti preferiti di Federica Pellegrini ci sono il latte detergente e il tonico a base di acqua termale. Tra l’altro, ai benefici di queste lozioni in termini di salute fisica e mentale, si aggiungono anche quelli di matrice economica. In commercio esistono infatti molteplici prodotti di diverse marche e alcuni si distinguono per l’ottimo rapporto qualità prezzo.

È il caso, ad esempio, del siero Bariederm Cica Daily, che fa parte della linea Uriage. Costa meno di 25 euro, ma vanta una formulazione perfetta per la pelle sensibile, che combatte anche il colorito spento e le piccole imperfezioni. Inoltre, i suoi principi attivi riescono ad agire anche in profondità, riuscendo così a stimolare la rigenerazione cellulare. Costa solo qualche euro in più l’Hydrance Boost firmato Avéne. Si compone per il 96% di ingredienti di origine naturale, tra cui appunto l’acqua termale, e vanta una consistenza leggera e fresca, per niente appiccicosa.

Infine, si aggira sempre attorno ai 30 euro l’Oil MakeUp – Melting Cleanser di Fenty Skin. È indicato per rimuovere efficacemente il trucco, anche quello waterproof, e la protezione solare, senza aggredire la pelle. La sua formula conta ben 9 oli più il burro di karité ed è quindi perfetta non solo per detergere la cute, ma anche per nutrirla e idratarla.