Vuoi tornare in forma dopo le abbuffate senza fare esercizi? Prova il succo detox preferito da Meghan Markle

Per recuperare la linea dopo Pasqua e dire addio a pesantezza e gonfiore senza fare diete prendi spunto dalle sane abitudini di Meghan Markle.

Ogni volta che c’è una festa tendiamo a esagerare con il cibo e così ci ritroviamo inesorabilmente a fare i conti con la bilancia. Non solo: anche chi riesce a evitare di prendere peso, potrebbe dover affrontare altre complicazioni come senso di gonfiore, pesantezza e, in alcuni casi, acidità. Tutto dipende chiaramente dal consumo eccessivo di alcol unito ai classici piatti festivi ricchi di grassi e zuccheri.

Ma come ripristinare il normale ordine delle cose? C’è chi sbuffa al solo pensiero di iscriversi in palestra o mettersi a fare workout casalingo. Pur ribadendo l’importanza di una sana attività fisica, per fortuna non mancano le alternative per i più pigri. Ad esempio, sarebbe sufficiente adottare qualche accorgimento in più a tavola, che comunque non significa ricorrere ad un detox drastico. Insomma, se anche tu vuoi tornare in forma dopo le abbuffate senza fare esercizi o diete particolari, puoi provare a fare come Meghan Markle.

A tavola con la duchessa

Come molte altre star, anche la duchessa del Sussex è particolarmente attenta all’alimentazione, pur cedendo volentieri a qualche sfizio. Un esempio? Secondo i ben informati, la Markle non potrebbe mai rinunciare a pasta, patatine fritte e ad un buon calice di vino rosso. Non a caso, aveva chiamato il suo vecchio blog di lifestyle The Tig, in onore del suo vino italiano preferito, il toscano Tignanello.

E proprio in questi giorni si vocifera che il sito della duchessa possa riaprire i battenti. Ma, al di là dei pettegolezzi, vediamo insieme quali sono i segreti dell’ex attrice per mantenere la linea e mangiare sano.

Vuoi tornare in forma dopo le abbuffate senza fare esercizi o mangiare di meno? Ecco la strategia di Meghan Markle per un fisico invidiabile

Come è facile intuire, gli alimenti da privilegiare nel periodo detox sono ovviamente frutta e verdura. Ecco perché a colazione la duchessa del Sussex non si fa mai mancare un succo fresco a base di mela, spinaci, cavolo, zenzero e limone. Così si fa il pieno di vitamine e sali minerali che aiutano a ripristinare l’equilibrio dell’organismo. Naturalmente, non vanno ingeriti esclusivamente liquidi e per questo la Markle di solito abbina un pudding dolce. Tra i suoi ingredienti preferiti ci sono i semi di chia, noci, nocciole e anche qualche scaglia di cioccolato fondente.

Sono poi concessi anche gli spuntini fuori pasto, a patto che siano sempre a base di frutta fresca e di stagione. In questo periodo, ad esempio, tornano protagonisti i frutti rossi, tra cui le amatissime fragole, dolci e succose. Puoi eventualmente integrare la bowl di frutta con un filo di burro d’arachidi o noccioline, per soddisfare anche il fabbisogno proteico. Dopo frutta e verdura, sul podio dei migliori ingredienti detox si colloca l’acqua: dovresti bere almeno due litri al giorno. Tra l’altro, l’acqua non serve solo a depurare l’organismo dalle sostanze di scarto accumulate, ma aiuta anche a migliorare la qualità della pelle.