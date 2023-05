Mani belle e unghie perfette (anche corte) con l’ultimo trend di stagione! Scopri come essere femminile con semplicità

È arrivato anche in Italia l’ultimo trend che parla di unghie. Un successo planetario che sta impazzando sui social e che piace sempre di più. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Con l’avvento della bella stagione, la nail art si rinnova. Tornano i colori e le iridescenze che ricordano le albe e i tramonti. Dopo il boom della doble french manicure che ha stregato le sorelle Kardashian e il favoloso trend per valorizzare le unghie corte, a conquistare le scene, ora, ci pensa lei: la vanilla manicure. Ad onor di cronaca, è giusto sottolineare che questa tecnica dal finish shimmer non è una vera novità. Difatti, già negli anni scorsi, le unghie cosiddette “perlate” sono state molto richieste e amate. Per l’estate 2023, però, il trend detta nuove regole. Per avere mani belle e unghie perfette, sia lunghe che corte, le vanilla nails sono l’ideale. La base è realizzata con uno smalto color vaniglia, appunto. La nuance luminosa renderà già l’unghia più curata. Ma la vera chicca è l’aggiunta del finish cromato. L’effetto è perlato ma allo stesso tempo delicato.

Mani belle e unghie perfette: il segreto è la semplicità

Le vanilla nails raccolgono sempre più consensi e sono molti gli esperti del settore che ne sottolineano la versatilità. La tecnica fa trasparire una ricercatezza dello stile, seppur mantenendo un risultato semplice e pulito. A piacere non è solo l’effetto ma anche il fatto che la luminosità delle unghie non è dovuta ad applicazioni di glitter o brillantini.

Le vanilla nails stanno bene a tutte le tipologie di unghie. Inoltre, si adatta anche a tutte le forme, tuttavia, la tendenza 2023 suggerisce la forma a mandorla, oppure leggermente arrotondata.

Le vanilla nails su unghie corte: consigli che possono servire

Come già detto sopra, la vanilla manicure si può replicare su unghie lunghe e corte. Per queste ultime, ovviamente, si consiglia l’applicazione di tonalità neutre, in modo da rendere otticamente le mani più affusolate. Dunque, oltre al color vaniglia, anche lo smalto dal finish shimmer dovrà calcare le stesse tonalità chiare. Sono, invece, sconsigliate le forme più squadrate che tendono a rimpicciolire l’unghia.