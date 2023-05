I 9 album più attesi dell’estate 2023 secondo la rivista Rolling Stone

Ci aspettiamo un’estate ricca di concerti, dopo i vari periodi bui dovuti a emergenze sanitarie e conflitti, la voglia di normalità è tanta. Tra poco usciranno nuovi album che allieteranno le nostre serate. La più famosa rivista di musica ha fatto il punto sulla situazione.

Non abbiamo vissuto un grande 2022 bisogna dire la verità. Chi era abituato a qualità della vita molto alta, divertimenti, musica indimenticabile ed eventi storici, ha dovuto fare un passo indietro. L’anno era partito sotto i migliori auspici ma ha finito per deludere. L’estate 2023 per molti vuole essere la stagione della riscossa e allora si muovono i grandi nomi.

Il primo album atteso in estate è quello di Peter Gabriel di cui conosciamo già il singolo Panopticom. Si tratta di un gradito ritorno per l’ex Genesis che è una vera pietra miliare del rock di alto livello. Attesi anche i Blink-182 nella loro formazione originale. L’album doveva uscire a febbraio ma l’evento è stato spostato in autunno. Il 2 giugno uscirà il singolo More than you’ll ever know. Anche i Cure hanno iniziato a cantare qualche inedito durante l’ultimo tour mondiale. L’uscita dell’album è prevista per giugno e si chiamerà o The Cure oppure Songs of a lost world.

Accoppiata vincente

Tra i 9 album più attesi dell’estate 2023 troviamo quello di Morrissey. L’ex cantante degli Smiths ha vissuto un lutto recente con la scomparsa prematura a 59 anni del bassista della storica band Andy Rourke. L’album si intitolerà Bonfire of teenagers ma non ci sarà la partecipazione di Miley Cyrus che doveva in origine cantare nel brano I am Veronica. Dovrebbe arrivare anche il secondo capitolo di Rainassance di Beyoncé ma la rivista Rolling Stone pone il condizionale come obbligo. Intanto a febbraio è stato annunciato il tanto atteso tour mondiale che al momento non vede nessuna data italiana.

Per rendere indimenticabile il 2023 ci vorrebbe anche il nuovo lavoro di Rihanna. Insieme a Beyoncé formerebbe un’accoppiata storica. Sono passati 7 anni da Anti? e i fan sperano che il lavoro della star di Umbrella possa subire un’accelerata.

I 9 album più attesi dell’estate 2023 male date dei concerti sono da decifrare

Il rock aspetta poi i Rolling Stone. Keith Richard sui social ha annunciato che il 2023 sarà l’anno giusto per far ascoltare agli appassionati nuova musica. Non ha precisato se si riferiva alla sua carriera da solista o al gruppo ma si attendono conferme direttamente da Mick Jagger che intanto come dimostrano le sue pagine social continua ad allenarsi.

In estate sono attesi altri 2 album che riguardano 2 pezzi da novanta della scena pop rock. Jennifer Lopez uscirà con This is me…now e Pharrel Williams con Phriends. Per la Lopez è previsto un tour mondiale che partirà nel 2023 e finirà nel 2024. Nessuna data italiana ancora prevista invece per Pharrel Williams.