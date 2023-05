Come lavare la termocoperta e il piumone: ecco che fare prima di riporre tutto in armadio per l’estate

Un must per stare al caldo durante gli inverni gelidi, ma come si lava lo scaldaletto? Si impregna di sudore e puzza se la metti a posto senza rinfrescarla. Ma come fare a pulirla senza rovinarla?

Termocoperta e piumone ci hanno tenuto al caldo tutto l’inverno e anche in primavera, ma ora è tempo di metterli via. La stagione fredda sembra essere finalmente finita e dobbiamo pensare anche alla lora pulizia. Dopo averli usati e averci dormito è normale che siano impregnati di sudore e puzzino un po’. Ecco come rinfrescarli per averli profumati l’anno prossimo.

Come lavare la termocoperta e il piumone, si può in lavatrice?

Lavare il piumone in lavatrice non è complicato, basta avere un cestello capiente. Si usa il programma a 40° massimo, proprio quello ideale per igienizzare le lenzuola. Se la lavatrice ha poco carico, 4 o 5 kg, per esempio, si mette in ammollo nella vasca. Attenzione solo a non mettere troppo detersivo altrimenti poi è difficile risciacquarlo bene.

Ma la termocoperta o scaldaletto si può lavare in lavatrice? La risposta è sì, almeno in generale e per i brand più famosi. Non tutti lo sanno ma anche le termocoperte, nonostante i collegamenti elettrici si possono lavare. L’importante però è che siano tutti modelli a norma e che si rimuovano i collegamenti al comando termico.

Ecco i due metodi per lavarla senza problemi

Sebbene quasi tutte le termocoperte siano lavabili è sempre consigliato leggere le etichette. Un po’ come per i maglioncini di lana se non vogliamo che si infeltriscano, Alcuni modelli si possono lavare in lavatrice a 40°, altri invece solo a mano in acqua tiepida. Ma dopo averla lavata, come si fa a farla asciugare bene? Ti sorprenderà sapere che alcuni modelli vanno anche in asciugatrice a bassa temperatura. Altrimenti bisogna stenderla cercando di preservare la dimensione originale e quindi allargarla bene. Controllare che non ci siano cavi attorcigliati e fare attenzione a distenderli bene prima di completare l’asciugatura.

Ecco, quindi, come lavare la termocoperta e il piumone senza rovinarli. Se invece non vuoi proprio rischiare o il tuo modello non è lavabile, prova con il bicarbonato. Aiuta ad eliminare i cattivi odori, assorbe il sudore entrando nelle fibre del tessuto. Ma non esagerare con le quantità per evitare che possa intaccare i cavi interni. Piuttosto utilizza uno spray igienizzante tipo quello che si utilizza per i filtri dei condizionatori. Dopodiché stendilo all’aria aperta e farlo arieggiare, così perderà il cattivo odore e tornerà a profumare.