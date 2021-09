Il momento del risveglio potrebbe accompagnarsi talvolta a sensazioni sgradevoli e di benessere fisico. Al contrario, alcune manifestazioni corporee talvolta possono compromettere il funzionamento anche di gesti semplici e quotidiani. Un esempio è proprio l’utilizzo delle mani e della forza prensile. Mani addormentate al mattino e difficoltà a stringere pugni potrebbero nascondere questa particolare infiammazione. Vediamo di seguito di cosa si tratta e quali accertamenti fare per una diagnosi precisa.

A quali sintomi o dolori prestare attenzione

Al mattino o durante diversi momenti della giornata molte persone riferiscono di avvertire particolari sensazioni corporee. C’è chi riferisce un senso di rigidità e collo bloccato e chi invece ha difficoltà a muovere le mani. Un formicolio concentrato in particolare sulle prime tre dita, senso di torpore e perdita di forza potrebbero indicare una infiammazione del tunnel carpale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo disturbi che interessa una innervazione periferica può arrivare a cronicizzarsi ed essere particolarmente invalidante per la persona che ne soffre. Molto spesso, chi accusa una simile condizione clinica, potrebbe anche riferire una sensazione di prurito al palmo e alle dita della mano. Si arriva fino ad avvertire una sensazione di bruciore che si irradia fino all’avambraccio con conseguente perdita di sensibilità.

È sempre bene mettersi in ascolto del proprio corpo in maniera consapevole, in quanto anche delle piccole variazioni potrebbero essere la spia di numerose malattie. Un esempio lo abbiamo fornito nell’articolo “Oltre al mal di testa ecco i primi sintomi per sospettare un tumore al cervello”. Prima si individua una infiammazione o malattia e più rapido può essere l’intervento di cura o prevenzione.

Mani addormentate al mattino e difficoltà a stringere pugni potrebbero nascondere questa particolare infiammazione

Come riferisce l’Istituto Superiore di Sanità, la sindrome del tunnel carpale è una neuropatia periferica che si verifica per una compressione del nervo mediano. Tale nervo passa dal braccio per raggiungere la man passando da un canale molto stretto, ossia il tunnel carpale. È per tale motivo che spesso i sintomi si concentrano in quest’area del corpo.

La gravità di tale disturbo può essere variabile e richiedere talvolta l’intervento chirurgico per ridurre i sintomi e ripristinare la funzionalità della mano.

Sono diversi i fattori di rischio che espongono all’infiammazione del tunnel carpale, persino alcuni movimenti connessi all’attività lavorativa. Sulla base dei sintomi, il medico può effettuare una diagnosi attraverso una radiografia o una elettromiografia. In questi casi, è possibile intervenire sull’infiammazione in differenti modi tali da alleviare il disturbo.

Approfondimento

Sono questi i 5 peggiori cibi che danneggiano il cervello e lo mandano in tilt secondi la scienza