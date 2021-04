Gli effetti di una cattiva alimentazione non sono visibili esclusivamente sulla forma fisica e sugli eventuali chili di troppo. Una alimentazione che predilige alcune determinate sostanze, tende a creare dei danni anche sugli organi interni e non esclude certamente la centrale operativa dell’organismo, ossia il cervello. Ecco perché è importante sapere di cosa si sta parlando e conoscere i possibili effetti dannosi che l’ampia assunzione di determinati alimenti potrebbe causare. Sono questi i 5 peggiori cibi che danneggiano il cervello e lo mandano in tilt secondo la scienza.

L’effetto di un abuso di zuccheri, bevande zuccherate e grassi sul funzionamento cerebrale

Tra gli alimenti da consumare con moderazione troviamo in primo luogo gli zuccheri. Una eccessiva assunzione di zuccheri, solitamente presenti in alcuni cibi e nelle bevande gassate, può produrre seri danni anche al cervello. La principale fonte di nutrimento per quest’organo è certamente il glucosio, ma un consumo eccessivo di zuccheri potrebbe ingenerare il cosiddetto “effetto craving”. Si tratta di un desiderio impulsivo di assumere determinate sostanze o alimenti che potrebbe scatenare un meccanismo di dipendenza e ricompensa.

Un eccesso di zuccheri nel cervello, dunque, limita le capacità cognitive e l’autocontrollo. Uno studio scientifico ha messo in evidenza come cibi altamente zuccherati o grassi, attivino meccanismi cerebrali simili a quelli della dipendenza da sostanze psicoattive. Questo potrebbe rivelarsi anche un potenziale fattore stressogeno per il cervello che vive in uno stato di carenza. Quindi zuccheri, bevande gassate o alcoliche e grassi andrebbero assunti seguendo indicazioni nutrizionali ben precise per ciascuno.

Farine raffinate e cibi già pronti

Altro potenziale nemico del cervello sono le farine raffinate. Uno studio condotto dall’Università dell’Oklahoma (USA) ha evidenziato come una dieta ricca di carboidrati raffinati produca effetti nocivi sulle funzioni cognitive dei soggetti.

Nella lista nera degli alimenti da assumere in quantità controllate, rientrano anche i cibi già pronti. Numerosi studiosi hanno registrato un aumento del rischio di patologie neurodegenerative come l’Alzheimer in soggetti che assumono molti cibi preconfezionati. Sono questi i 5 peggiori cibi che danneggiano il cervello e lo mandano in tilt secondo la scienza. Seguire una dieta equilibrata affidandosi a degli esperti in nutrizione, dunque, è sempre auspicabile per conservare al meglio la salute di ciascuno.

