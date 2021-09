Un alimento che dovremmo consumare in gran quantità sono i legumi. Questa categoria di verdure raggruppa decine di varietà di fagioli, ceci, fave e fagiolini. Tutti questi legumi sono ottimi dal punto di vista nutrizionale: ricchi in sali minerali e proteine. Altra caratteristica che rende così buoni i legumi per una dieta sana è il loro ridotto numero di grassi. Oggi, perciò, vedremo un trucchetto semplicissimo per cucinare fagioli deliziosi evitando il gonfiore alla pancia. Vediamo come.

Tanti benefici

In questo articolo abbiamo visto quali sono le proprietà di questo cibo così sottovalutato. Se vogliamo limitare il consumo di carne e prodotti di origine animale, dovremmo aumentare il consumo di legumi. In molti, però, rinunciano a preparare questo cibo, credendo che richieda una preparazione molto lunga.

Infatti, non sono pochi a pensare che non valga la pena cucinare i fagioli secchi perché sono necessarie numerose ore di cottura. Altra ragione per cui molti non amano cucinare i fagioli sono le conseguenze sulla nostra pancia. Sono famosi, infatti, per causare gonfiore addominale e meteorismo. In realtà, questi due problemi possono essere ovviati in un modo molto semplice.

Innanzitutto, possiamo iniziare dicendo che è possibile ridurre i tempi di cottura, basta solo usare una pentola a pressione. Dimezzeremo i tempi e i nostri fagioli saranno cotti alla perfezione, leggeri e digeribili.

Ecco un trucchetto semplicissimo per cucinare fagioli deliziosi evitando il gonfiore alla pancia

Per evitare l’effetto collaterale dei fagioli relativo a gonfiore e flatulenze, dobbiamo prendere un’altra precauzione. Dobbiamo sapere, infatti, che i fagioli contengono zuccheri difficili da metabolizzare e che possono facilmente fermentare nell’intestino. Questo processo causa facilmente la produzione di gas indesiderati, che vengono espulsi causando gonfiore e meteorismo.

Se vogliamo evitare questo imbarazzante problema, dovremo lasciare i fagioli a bagno per almeno sei ore prima della cottura. Trascorso questo tempo, dovremo sciacquarli sotto l’acqua corrente.

Solo ora potremo cucinarli nella pentola a pressione, usando acqua rigorosamente nuova. Grazie all’ammollo e allo sciacquo, la maggior parte degli zuccheri responsabili della fermentazione sono stati eliminati, riducendo quindi il rischio di gonfiore.

Se vogliamo ridurre ulteriormente il rischio di gonfiore, possiamo cucinare i fagioli assieme a erbe aromatiche e spezie come l’alloro, la santoreggia, lo zenzero e la cannella. Potremo, inoltre, seguire questa semplice ricetta, per preparare dei veri fagioli messicani, deliziosi, sani e soprattutto senza effetti collaterali.