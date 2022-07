La nostra vita diventa sempre più movimentata. Il lavoro e la famiglia possono portare stress e ansia, soprattutto con gli avvenimenti che ci circondano. Potremmo quindi sviluppare delle cattive abitudini, che ci portano a rovinare la salute. Alcune di queste riguardano l’alimentazione, altre sono meno evidenti, ma altrettanto fastidiose.

Tra queste troviamo il mangiarsi le unghie. Questo brutto vizio ha anche un nome scientifico, ovvero onicofagia. L’origine di questo disturbo potrebbe derivare da molti fattori. Bisogna fare attenzione, perché mangiarsi le unghie potrebbe avere conseguenze sui denti, non solo sulle mani. Anche se non c’è una vera e propria cura, possiamo provare diversi rimedi naturali per provare a smettere.

Le cause

Le cause potrebbero essere molteplici. Generalmente, mangiarsi le unghie potrebbe essere un risultato dell’ansia. Questa azione potrebbe, infatti, calmarci oppure alleviare il senso di stress in modo momentaneo. In alcuni casi potrebbe essere anche un’emulazione. Infatti, questo vizio spesso parte quando si è bambini e potrebbe essere una copia dell’azione del genitore.

Le conseguenze possono essere più o meno gravi. Nei casi più estremi potremmo incontrare dolore alle dita e sanguinamento. Inoltre, mangiare le unghie potrebbe portare ad infezioni e malattie causate dallo sporco delle dita, trasferito nella bocca. Inoltre, intorno all’unghia potrebbero formarsi delle ferite, le quali potrebbero infettarsi.

Ci sono conseguenze anche meno ovvie, come per esempio i problemi ai denti. Potremmo causare lesioni alle gengive, ma anche rovinare i denti anteriori. In alcune circostanze potrebbero risultare anche carie, causate dall’usura dello strato protettivo del dente. Infine, se sfortunatamente abbiamo un herpes labiale, potremmo anche trasferirlo alle dita.

Mangiarsi le unghie potrebbe avere conseguenze su denti e mani più alcuni rimedi efficaci con ingredienti che abbiamo in casa

Per rimediare a questo vizio potremmo provare dei metodi naturali, con semplici ingredienti casalinghi. Il primo è l’olio d’oliva unito all’aglio. L’olio, infatti, aiuterebbe le unghie a crescere e rinforzarsi. Il secondo ingrediente, grazie al suo odore pungente e al sapore sgradevole, ci fermerebbe dal morderci le unghie. Inoltre, potremmo renderci conto più facilmente del nostro vizio e cercare di trattenerci.

Anche il peperoncino oppure il pepe di Cayenna potrebbero essere dei validi metodi. Quando porteremo le dita alla bocca, ci accorgeremo subito di quello che stiamo facendo. Basta metterne un po’ sulle dita dopo esserci lavati le mani. Un altro rimedio dal sapore davvero terribile è il gel di aloe. Potrebbe essere impossibile morderci le unghie a causa del sapore amarissimo di questo ingrediente.

Se proprio non riusciamo a fermarci e la nostra salute inizia a risentirne, potremmo provare metodi più estremi. Il primo è bendare le dita all’altezza delle unghie, il secondo è, invece, indossare dei guanti. Anche applicare le unghie finte potrebbe essere un buon rimedio, non solo per evitare questo vizio. Infatti le unghie artificiali aiutano anche la ricrescita di quelle naturali.

Lettura consigliata

Ecco come fare uno smalto semipermanente in casa in pochi minuti che può durare anche 3 settimane e risparmiando soldi