Durante l’estate le nostre mani e i nostri piedi fanno da protagonisti. Unghie curate e colorate saranno apprezzate durante la bella stagione. Possono addirittura fare da accessorio al nostro outfit, se abbinate. La manicure, però, potrebbe essere davvero un grande costo per noi. In particolare durante le gite al mare, dove acqua e sabbia potrebbero rovinare le nostre unghie.

Possiamo optare, però, per fare la nostra manicure in casa. Non solo curando e nutrendo a fondo le nostre unghie, ma anche applicando lo smalto semipermanente. Ecco come fare uno smalto semipermanente in casa, che può durare diverse settimane, in pochi passi.

Differenza con lo smalto normale

La differenza con lo smalto normale è che quello semipermanente è molto più resistente. Questo sia per quanto riguarda il tempo che le intemperie. Le unghie dopo l’applicazione, infatti, saranno subito asciutte e non avremo il timore di rovinarle.

Per prima cosa raccogliamo i prodotti necessari:

una lampada a LED;

un kit di smalti semipermanenti;

liquido sgrassatore;

una lima.

I costi equivalgono circa a due sedute dall’estetista, quindi con una sola manicure e pedicure saremmo già a posto. Tutti i materiali sono facilmente reperibili online oppure in negozi dedicati. La lampada a LED è essenziale per rendere lo smalto resistente e durevole.

Ecco come fare uno smalto semipermanente in casa in pochi minuti che può durare anche 3 settimane e risparmiando soldi

Il primo passaggio è ammorbidire le mani e le unghie, magari facendo un trattamento idratante. Poi procediamo a mettere uno smalto base, per proteggere l’unghia. Mettiamo la mano dentro la lampada per far asciugare. Dovremmo farlo ogni qualvolta applichiamo uno strato di smalto, in modo da asciugarlo, per circa 30 secondi.

La durata dipende, però, dalla marca dello smalto e può variare. In genere, le indicazioni sono segnate nella scatola. Sopra alla base, applichiamo uno o due strati di smalto colorato che abbiamo scelto. Infine mettiamo uno strato di top coat lucidante. Terminata l’applicazione, con del cotone imbevuto nel liquido sgrassatore eliminiamo i residui. Questa manicure può durare anche 3 settimane, in base alla qualità dello smalto scelto.

Applichiamo sempre uno strato sottile di smalto, perché in questo modo eviteremo la formazione di bolle. Inoltre, lasciamo per ultimo il pollice nell’applicazione dello smalto. Questo perché essendo un dito che rimane spesso inclinato, potrebbe colare o addensarsi sul lato esterno.

Per rimuovere il semipermanente bastano tre passaggi. Il primo prevede la rimozione dello strato lucidante con una lima. Poi imbeviamo del cotone nell’acetone o solvente e avvolgiamo le dita per una decina di minuti, fissando l’impacco con la carta stagnola. Infine, rimuoviamo lo smalto con un cotton fioc imbevuto di acetone. Ed ecco che la nostra manicure è pronta per essere sfoggiata durante le vacanze.

