Spesso quando le temperature si alzano, molte persone hanno difficoltà a fare i canonici tre pasti al giorno. Infatti l’afa e la spossatezza tipiche della stagione estiva portano gli stomaci a chiudersi. Per questo alcuni hanno la tendenza a sostituire pranzi e cene con dei bibitoni o con altre preparazioni. Gli esperti però non sono tanto concordi su questo punto. Infatti mangiare spesso il gelato al posto del pranzo non è una scelta salutare. Scopriamo insieme quali sono i motivi dietro a questa asserzione.

Tutto sul gelato e il parere della comunità scientifica

Il gelato a livello nutrizionale è un alimento molto digeribile e rinfrescante, ma non rappresenta sempre una scelta “furba”. Infatti ha un numero di calorie consistente e ha un basso potere saziante. In linea generale nella vasta rosa di opzioni, i più leggeri sono i sorbetti, composti da frutta fresca e a volte latte. Le creme invece hanno quest’ultimo ingrediente e a volte anche della panna: per questo risultano molto più energetiche. Rispettivamente all’incirca hanno 170 e 300 calorie per porzione. Però tutti questi gusti hanno solo proteine, ma sono carenti di tutti gli altri nutrienti.

Per questo motivo quando si vuole sostituirlo a un pasto si consiglia di affiancare la canonica “coppa” con un contorno di frutta fresca di stagione. In questo modo si introdurranno delle fibre che porteranno a un maggiore senso di pienezza. Humanitas poi consiglia di affiancare una pallina di gelato alla frutta con un’altra di crema per evitare picchi glicemici.

Mangiare spesso il gelato al posto del pranzo è un’abitudine sbagliata, ecco perché non farlo

Però questa pratica non deve essere abusata proprio perché questo tipo di alimento non è bilanciato. In generale infatti andrebbe consumato come spuntino. Quindi la sostituzione in linea di massima può essere effettuata una volta alla settimana. Anche in questo caso però è importante puntare sulla qualità. Si consiglia quindi di preferire un gelato artigianale e di scegliere un negozio che esponga una lista ingredienti per tutte le varianti presenti. Infatti anche questo genere di prodotto può essere composto da prodotti di bassa qualità.

Alcuni infatti usano i grassi vegetali, come la margarina, che risultano inutilmente calorici e che non sono benefici per il corpo. Per individuare la loro presenza basta notare la velocità a cui il gelato si scioglie. Se avviene in un tempo particolarmente lungo vuol dire che contiene questi elementi. In alternativa ci sono modi per produrlo direttamente in casa anche senza avere una gelatiera o un freezer.

