Poca voglia di cucinare o di spendere inutili soldi? Oggi spieghiamo un trucco chimico che ci permetterà di ottenere uno dei dessert più amati nei giorni estivi. Nessuno lo sa, ma bastano pochi ingredienti per ottenere a casa un cremosissimo gelato quasi a costo zero senza utilizzare né il freezer né la gelatiera.

Gli ingredienti necessari

a) 70 grammi di sale grosso;

b) 100 grammi di latte;

c) 100 grammi di panna liquida;

d) sciroppo al cioccolato, quanto basta;

e) 40 grammi di zucchero a velo;

f) due buste di plastica, una piccola e una grande, ermeticamente richiudibili.

Come procedere

Il procedimento da seguire è molto semplice.

Basta prendere la busta grande e riempirla con la quantità indicata di sale grosso. Poi prendere quella più piccola e posizionarla al suo interno. Versare in quest’ultima il latte, la panna liquida e lo zucchero a velo.

Per conferire al tutto un sapore possiamo scegliere uno sciroppo per aromatizzare il tutto. Noi abbiamo preso quello al cioccolato.

A questo punto chiudere ermeticamente la bustina interna e fare lo stesso con quella esterna.

E adesso basterà shakerare il tutto energicamente per alcuni minuti. Il sale grosso scatenerà una reazione chimica eutettica che porterà il contenuto della bustina a trasformarsi in gelato. Sembra quasi una magia, ma è semplicemente scienza applicata alla cucina!

Nessuno lo sa ma bastano pochi ingredienti per ottenere a casa un cremosissimo gelato quasi a costo zero senza utilizzare né il freezer né la gelatiera.