Ecco come rallentare l’invecchiamento mentale e abbassare la pressione con un semplice gioco da tavolo

Avevano ragione i legionari romani a giocare a dadi o a morra prima delle battaglie. Si dice che il grande Cesare, che, amava stare in mezzo ai suoi prima e durante le battaglie, favorisse questa pratica. E, secondo un prestigioso studio anglo-americano, una semplice partita a dadi, una battaglia navale su carta portano immensi benefici. Chiudete il cassetto degli ansiolitici, raccogliete la famiglia attorno al tavolo e giocate tutti assieme! Ecco come rallentare l’invecchiamento mentale e abbassare la pressione con un semplice gioco, a detta dei nostri Esperti.

Test provati

È stato scientificamente provato che una partita a giochi da tavola come Monopoli, Risiko, battaglie navali, ma anche semplicemente scacchi, dama e dadi procura:

a) l’aumento della memoria

b) il miglioramento della capacità di risolvere i problemi;

c) la velocità di prendere una decisione;

d) il potenziamento dell’autocontrollo.

Non solo, perché basta una sola partita per ridurre lo stress del 50% e aumentare la fiducia in noi stessi!

Cuore e cervello

Ecco come rallentare l’invecchiamento mentale e abbassare la pressione con un semplice gioco da tavolo, secondo la scienza. Per i meno giovani, anche giocare a carte o fare la partita a dama o scacchi per almeno mezz’ora al giorno produce:

a) innalzamento delle endorfine;

b) diminuzione della pressione arteriosa;

c) rafforzamento del sistema immunitario;

d) miglioramento del ragionamento astratto;

e) maggiore autostima;

f) elasticità mentale;

g) allontanare la depressione.

Ecco come rallentare l’invecchiamento mentale. Sfida genitori bambini

Adesso che torna l’inverno, approfittiamone per delle sfide in famiglia “all’ultimo sangue”, non ai videogiochi, ma ai giochi da tavolo. In caso di vittoria i nostri figli impareranno: l’ideazione delle strategie del successo, il ragionamento logico e il rispetto dell’avversario perdente. In caso di sconfitta invece: l’errore come punto di ripartenza, l’accettazione della sconfitta e i piani di rivincita. Una partita di un’ora coi nostri figli servirà loro anche per aumentare il livello di concentrazione e pianificare i ragionamenti quotidiani. Gli Esperti della nostra Redazione si allineano assolutamente e vi invitano a sconfiggere le lunghe e buie giornate invernali con un buon gioco da tavolo! Approfondimento: https://www.proiezionidiborsa.it/care-lettrici-non-sottovalutate-questi-sintomi-che-potrebbero-anticipare-un-infarto/