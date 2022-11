Mai vista una parmigiana così leggera e veloce senza frittura e senza melanzane

Spesso a tavola ci priviamo dei piaceri della cucina perché spaventati dalla quantità di grassi. In realtà sono moltissimi i piatti che possiamo mangiare per rimanere leggeri ma senza privarci del gusto di un buon pasto. Infatti in alcuni casi è sufficiente conoscere qualche trucchetto utile, come quello per rendere la pasta incredibilmente cremosa senza aggiungere, burro, olio e grassi.

In altri basta ampliare la conoscenza degli alimenti per scoprire che possiamo mangiare bene e in modo salutare con prodotti economici e facili da preparare.

Tolti i grassi, poi, ad impensierire sono alcune modalità di cottura, su tutte la frittura, che scoraggia anche i più golosi a causa dell’odore che lascia in casa. Di seguito vedremo come realizzare un piatto tipico della tradizione con qualche rivisitazione che lo renderà leggero e gustoso. Infatti non si era mai vista una parmigiana così.

Ingredienti e preparazione

La variante della parmigiana che presenteremo oggi non prevede l’utilizzo di pastella, uova, farina né tantomeno di frittura e, per rivoluzionare il tutto, nemmeno delle melanzane. Infatti erroneamente crediamo che la parmigiana sia una ricetta che preveda tassativamente le melanzane ma, in realtà, con parmigiana si intende una modalità di cottura. Quella che vedremo è realizzata con un alimento fin troppo sottovalutato ma ricco di fibre e povero di calorie.

L’ingrediente principale infatti è il sedano, presente sul mercato in tante specie, tra cui una delle più saporite è il sedano nero di Trevi.

Per la parmigiana di sedano avremo bisogno di:

sedano;

mozzarella;

pomodoro;

besciamella.

Partiamo dalla pulizia dei sedani che dovranno essere privati delle estremità superiore ed inferiore. Fatto questo con un coltello o un pelapatate elimineremo anche i filamenti superficiali ad esso attaccati, sgradevoli da trovare in bocca.

Mai vista una parmigiana così buona

Quando avremo mondato i sedani mettiamoli a lessare in acqua bollente salata per 10 minuti per poi scolarli. A questo punto in una pirofila disponiamo uno strato di besciamella sopra al quale adageremo i sedani appena lessati. Disponiamo sopra di essi del pomodoro, mozzarella e una manciata di parmigiano per poi ripetere questa sequenza fino al riempimento completo della pirofila. Ultima spolverata di parmigiano sulla superficie per poi mettere tutto in forno a 180° per 20 minuti. Per ottenere poi una crosticina irresistibile finiamo gli ultimi minuti di cottura alla modalità grill. Tiriamo fuori dal forno e lasciamo freddare qualche minuto prima di tagliarla e servirla in tavola ai nostri ospiti che rimarranno estasiati dal gusto.