Sul muso di ogni gatto spuntano circa 24 lunghi baffi che in gergo veterinario si chiamano vibrisse. Non si tratta di un complemento estetico come potrebbe essere per gli uomini. Le vibrisse sono una parte fondamentale per la vita del gatto, o meglio per le sue sette vite.

Che si tratti di una legenda o meno, il gatto ha un grande istinto di sopravvivenza, per questo al nostro amico a quattro zampe è associata questa curiosa espressione. Tale istinto, in parte, è così sviluppato proprio grazie alle vibrisse. Dunque, ecco perché non si devono mai tagliare i baffi al gatto.

Antenne particolari

Le vibrisse possono essere assimilate a delle vere e proprie antenne per felix. Grazie ad esse, in primo luogo, il gatto può avere la percezione dello spazio circostante.

Ogni baffo è dotato di un organo sensoriale conosciuto come propriocettore. L’azione di quest’ultimo è essenziale in quanto serve a trasmettere i segnali esterni al cervello e al sistema nervoso. Similmente ai nostri cinque sensi, le vibrisse per i gatti servono a orientarsi, a capire dove si trovano, a misurare le distanze e a compiere le azioni quotidiane necessarie.

Grazie a questa funzionalità, quindi, i gatti possono saltare, inseguire e attaccare una preda e avvertire anche i cambiamenti climatici.

Mai tagliare i baffi al gatto, ecco perché

Ecco perché non si deve mai tagliare i baffi al gatto: senza le vibrisse perdono le abilità che gli consentono di assolvere alle funzioni di tutti i giorni. Privarli delle loro antenne vorrebbe dire privarli della capacità di muoversi e di vivere al meglio. Se notiamo dei baffi troppi lunghi non preoccupiamoci.

Come per tante altre cose, la natura fa sempre il suo corso. Qualora il gatto dovesse perdere i baffi, nel giro di poche settimane tenderanno comunque a ricrescergli. In caso di dubbi o di timore, in ogni caso, non esitiamo a contattare il nostro veterinario di fiducia.

Approfondimento

