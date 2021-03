Coltivare il peperoncino in vaso è veramente semplice. Si tratta di una pianta perfetta per il balcone, da avere a portata di mano per ogni ricetta. Poiché, però, nessuno pensa mai a questo trucco per coltivare il peperoncino e renderlo più piccante, la Redazione intende svelarlo ai suoi Lettori. Ecco una mini-guida sulla coltivazione del peperoncino in vaso e un semplicissimo metodo per renderlo ancora più piccante e adatto alle ricette più audaci.

Crescita nella siccità

Lo specifico grado di piccantezza dipende fortemente dalla varietà di peperoncino coltivata. Ne esistono davvero moltissime specie. Alcune di queste non sono per niente piccanti e il loro sapore ricorda quello dei peperoni; altre varietà rappresentano una vera bomba di piccantezza per il palato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ma non bisogna gettare la spugna, anche se nessuno pensa mai a questo trucco per coltivare il peperoncino e renderlo più piccante. Basta semplicemente non annaffiarlo troppo! I peperoncini coltivati nelle zone aride, in cui manca l’acqua, sono statisticamente più piccanti.

La sofferenza provocata al peperoncino dalla scarsa irrigazione determina nella specie vegetale una sorta di reazione naturale. Il risultato è un peperoncino molto più piccante del punto di partenza. Ecco allora una breve guida sui trucchi per la coltivazione del peperoncino.

Coltivazione in vaso

Una volta individuata la specie di peperoncino preferita per gusto e piccantezza, bisogna procedere con la coltivazione. Bisogna sapere che il peperoncino è una pianta perenne, che non dovrebbe durare solo una stagione o un anno, come spesso accade. Se il peperoncino muore, esiste qualche problematica di fondo nella coltivazione.

Consigliamo di piantarlo in vaso, ma con uno strato di sabbia per drenare il terriccio. Bisognerà evitare assolutamente ogni tipologia di ristagno d’acqua, anche per le ragioni prima elencate. Bisognerà collocarlo al sole per favorirne la crescita e la piccantezza.

Altre accortezze

Il vaso ideale per una pianta media di peperoncino è di circa 30 centimetri di diametro. Se la coltivazione parte dall’acquisto di una piantina già formata, il consiglio è di trapiantarla tra aprile e maggio. Marzo è invece il mese perfetto per coltivare il peperoncino partendo proprio dai semi.

Invece, per afidi e parassiti, ecco una soluzione molto efficace. Questi i trucchi di coltivazione e il segreto per rendere il peperoncino molto più piccante.