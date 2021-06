Chi ha il pollice verde e ama coltivare il giardino sa che durante l’estate le piante subiscono l’attacco di piccoli roditori, uccelli e parassiti. E molto spesso passa gran parte del tempo a cercare di scacciare questi piccoli animaletti. Ma ce n’è uno che non va assolutamente mandato via: la mantide religiosa. Mai cacciare una mantide religiosa dal giardino perché potrebbe diventare la migliore amica delle nostre piante.

La mantide religiosa e le sue abitudini

Iniziamo sfatando un falso mito. La mantide non è pericolosa per l’uomo e se la tocchiamo non rischiamo prurito o intossicazioni da veleno. E al di là del suo brutale rituale di accoppiamento, non è un animale particolarmente aggressivo.

Ma quello che qui ci interessa è la sua utilità per la salvaguardia del giardino. La mantide mangia piccoli insetti come cavallette, mosche e falene. Ovvero di animali potenzialmente molto dannosi per le coltivazioni. E in alcuni casi, può mettersi a caccia anche di anfibi e piccoli volatili. In più, questo maestoso insetto, non è interessato alle piante. La sua alimentazione è totalmente priva di vegetali e se la teniamo in giardino non rovinerà mai foglie e fiori.

Ecco perché non dovremo mai scacciarla se la troviamo in giardino, nonostante il suo aspetto poco rassicurante. La mantide si nasconde nell’erba e tra le foglie dove sfrutta al massimo le sue capacità di predatore.

Non solo non dobbiamo cacciare le mantidi ma possiamo anche adottarle con i giusti accorgimenti. Per farlo ci servirà un terrario abbastanza grande che dovremo innaffiare ogni giorno. La mantide ha bisogno di terreni umidi per bere le gocce d’acqua condensata.

La sua alimentazione è fatta principalmente di insetti vivi. E dovremo essere in grado di fornirgliene in abbondanza. Per questo motivo è sconsigliato allevare una mantide se viviamo in città.

Mai, infine, accoppiare due esemplari. La mantide è un insetto solitario e mettere un suo simile nello stesso terrario scatenerà la battaglia per il territorio.