Che siano topolini di campagna, talpe o giganti ratti, i roditori sono un problema largamente diffuso, non sempre facile da cogliere. Per i topi, ad esempio, dovremo fare attenzione a tracce di escrementi lasciati in giro, odori pungenti e, soprattutto, ortaggi rosicchiati nell’orto. In particolare con il freddo, i topi trovano golosi banchetti nelle verdure dell’orto che raggiungono agevolmente attraverso tunnel sotterranei. Un bell’inconveniente per chi sta cercando di tirare su un orto o un giardino di tutto punto, specialmente se i topi sono accompagnati dalle talpe. I due, infatti, collaborano sfruttando l’uno i tunnel dell’altro intaccando tutto il filare di ortaggi.

Proseguendo nella lettura, scopriremo come non vedere mai più topi e talpe con 3 fenomenali soluzioni naturali per orto e giardino.

Soluzioni sempreverdi

È possibile tenere alla larga i topi dalle nostre coltivazioni innestando alcune piante che grazie al loro odore, risultano sgradevoli ai roditori. In particolare, la pianta della dea Artemide, l’Artemisia absinthium, è un vegetale cespuglioso dalla forte nota profumata che scaccia i topi. Facilissima da coltivare ovunque, i germogli risultano davvero efficaci contro ogni tipo di roditore. Durante l’estate, potremo vederli sbocciare in graziosi fiori bianchi.

Tra le piante contro i roditori, rientra la menta, di cui sarebbe bene piantare la varietà più pungente possibile. Il forte odore mentolato, infastidisce i topi, scoraggiandoli ad avvicinarsi al nostro raccolto. Piantiamo qua e là della menta per creare una barriera naturale contro i topi.

Tra le piante più utilizzate nella lotta contro gli attacchi dei roditori, rientra la Ruta graveolens, straordinario repellente fin dalla notte dei tempi. Gli antichi, infatti, erano soliti piantare ai bordi delle coltivazioni cespugli di Ruta per tenere alla larga ospiti indesiderati. È caratterizzata da un folto fogliame che emette un’intensa fragranza acida sgradevolissima per i topi.

Il nostro giustiziere

Tutte le piante appena elencate sono validissime soluzioni anti roditore e, inoltre, possono essere utilizzate piantandole, o facendone degli infusi. Questi, poi, potranno essere irrorati sulle zone da tenere al sicuro. In aggiunta, se non vogliamo ricorrere a pesticidi o veleno ma comunque eliminare i roditori, molti sottovalutano i benefici di un gatto. Per lui, o per loro, sarà un gioco divertente dare la caccia a piccoli roditori in giro per il giardino e per l’orto. Insomma, un giustiziere personale.

