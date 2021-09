In estate sole, salsedine, cloro e lavaggi frequenti mettono a dura prova la salute dei nostri capelli. Anche se durante i mesi estivi ci prendiamo cura della nostra chioma, al rientro dalle vacanze si presenteranno, spenti, sfibrati e secchi.

Inoltre, quello che stiamo per affrontare è anche il periodo del cambio di stagione. Noteremo una perdita maggiore di capelli e una chioma più debole. Ricordiamo che una dieta sana ed equilibrata aiuta a fortificarli. Infatti questi alimenti sono fondamentali per rafforzare i capelli durante il cambio di stagione.

Per capelli setosi e senza stress è questo il prodotto strepitoso da comprare dopo l’estate

Oltre all’alimentazione, per rinforzare il cuoio capelluto e i capelli sfibrati, possiamo acquistare dei prodotti specifici o utilizzare dei rimedi naturali (impacchi fatti in casa, oli o maschere).

Un olio in particolare è molto utile dopo l’estate. Un prodotto tropicale che si ricava dalla polpa essiccata delle noci di cocco. Quest’olio, inizialmente considerato pericoloso per la sua concentrazione di grassi, oggi è utilizzato per le sue innumerevoli proprietà benefiche che aiutano la salute del corpo.

Ad esempio, in pochi sanno che questo rimedio naturale è straordinario per sbiancare i denti. Ma non solo, l’olio di cocco alimentare, biologico e puro, ha delle proprietà antivirali, antibatteriche e antinfiammatorie. È utilizzato sia per scopi alimentari sia per la cura del corpo. Infatti, per capelli setosi e senza stress è questo il prodotto strepitoso da comprare dopo l’estate. Un rimedio naturale per rimediare ai danni provocati dal sole e dalla salsedine.

Come si usa

L’olio di cocco si presenta in forma solida. Ma basterà riscaldarlo, pochi secondi tra le mani, per rendere il prodotto subito liquido. Grazie alla presenza delle vitamine è ideale per lucidare, fortificare e riparare i capelli danneggiati dopo l’estate.

L’applicazione è molto semplice. Basta renderlo liquido, diluirlo con un po’ d’acqua e applicarlo, con un leggero massaggio, su cute e sulle lunghezze.

Per amplificare il suo potere nutriente, possiamo cospargere i capelli di olio di cocco, e avvolgerli all’interno di un asciugamano umido e caldo. Lasciamo in posa per 15 minuti e laviamo i nostri capelli con lo shampoo. Il calore permetterà di assorbire più facilmente i nutrienti contenuti nell’olio.

Ricordiamo anche di utilizzare dei prodotti specifici ed di evitare phon e piastre liscianti ad alte temperature. Infine, qualora fosse necessario, affidiamoci al parrucchiere per dare un taglio alle punte dei capelli più secche.