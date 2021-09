La crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria ha determinato una crescita importante della disoccupazione. Anche i giovani in cerca di impiego non se la passano meglio. Si è infatti ridotta drasticamente la possibilità di essere assunti in un periodo come questo, caratterizzato appunto da difficoltà economiche e povertà dilagante.

Un settore in cui si stanno facendo largo diverse occasioni è quello della Pubblica Amministrazione. Il Ministro Brunetta è al vaglio di provvedimenti rivoluzionari per favorire il ricambio generazionale all’interno della PA, con la semplificazione delle procedure concorsuali.

Questo dovrebbe comportare l’aprirsi di nuove strade ed una rinnovata speranza per tanti italiani. Molte amministrazioni si stanno già muovendo, con l’uscita di tantissimi bandi per numerose professionalità in possesso di diversi titoli di studio.

Una di queste è proprio quella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.72 del 10 settembre 2021.

Basta anche il diploma per accedere a questa opportunità di lavoro straordinaria per 280 persone

Uno degli aspetti che scoraggia spesso chi si avvicina al mondo del lavoro statale è la mancanza di un titolo di studio adeguato. Attenzione però al bando che arriva dalla Regione Piemonte, che ha avviato le selezioni per diverse figure da inserire in organico.

Certo, la laurea magistrale apre sicuramente più strade, ma basta dare un’occhiata al bando per vedere come le occasioni non manchino anche per i diplomati.

I posti messi a concorso per titoli ed esami sono appunto 280, a tempo pieno ed indeterminato, per diverse categorie professionali.

I posti a concorso

Iniziamo da quelli destinati a chi è in possesso di una Laurea Magistrale:

70 posti di categoria D, per istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica;

30 posti di categoria D per istruttore addetto ad attività economico-finanziarie;

50 posti di categoria D per istruttore addetto ad attività tecniche del territorio;

26 posti di categoria D per istruttore addetto ad attività di pianificazione e gestione ambientale e delle risorse naturali;

50 posti di categoria D per istruttore addetto ad attività in materia di agricoltura e foreste.

Arriviamo alle opportunità per i diplomati. I posti messi a concorso per coloro che sono in possesso del diploma di scuola superiore sono 50, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile.

Alcuni di questi 280 posti sono riservati ad alcune categorie, ma vale assolutamente la pena consultare il bando.

Con un po’ d’impegno e qualche segreto per prepararsi al meglio, molti potrebbero definitivamente dire addio alla precarietà e alle preoccupazioni.