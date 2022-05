Il forno è uno degli elettrodomestici più energivori, soprattutto se utilizzato spesso in cucina. Ma c’è un metodo per risparmiare l’energia del forno, utilizzando le sue stesse funzioni, manopole e tasti.

Mai più stangate sulle bollette della luce grazie a questo metodo che adesso andremo a spiegare.

Conosciamo le funzioni del forno abbastanza bene da poterci permettere di risparmiare? Avremmo mai immaginato di risparmiare l’energia del forno utilizzando le sue stesse funzioni?

Se fino ad ora non ci avevamo mai pensato, adesso, grazie a questo articolo, scopriremo come fare e ne guadagneremo in risparmio energetico.

Grazie a questi consigli facili da applicare si potrà risparmiare anche oltre il 20% dell’energia che abbiamo consumato sinora. Se, la famiglia applicherà anche altri consigli importanti, si potranno risparmiare anche 1.000 euro al mese.

I simboli del forno indicano le funzioni del forno. Qui spieghiamo cosa significano, come utilizzarli correttamente e come risparmiare elettricità.

Mai più stangate sulle bollette della luce grazie a questo metodo per risparmiare sulla spesa elettrica del forno

Oggi i forni hanno numerose funzioni identificate da simboli diversi: convezione, grill, aria calda, calore superiore e/o inferiore, pirolisi e molto altro. Purtroppo, però, non tutti conoscono il loro significato e, difficilmente, vengono utilizzate le funzioni giuste per la cottura.

Il programma giusto per il forno non è importante solo per cuocere al meglio le pietanze, ma può permettere anche di risparmiare un sacco di energia e ora che le bollette sono aumentate, e di molto, è ancora più importante questo aspetto.

Ecco i simboli e le funzioni del forno

Tifosi: aria forzata.

Ventilatore nel circuito: aria calda.

Una linea retta sopra: calore superiore.

Una linea retta sotto: calore inferiore.

Linee rette sopra e sotto: calore superiore e inferiore.

Linea frastagliata sopra: Grill (dall’alto, molto più forte del calore superiore).

Linea retta in basso e ventaglio in cerchio: modalità pizza.

Fan e linea frastagliata sopra: Convezione e Grill.

Linea frastagliata sopra, ventola, linea retta sotto: griglia a convezione con calore inferiore.

Diversi piccoli cerchi: pirolisi (divisione del calore).

Tre onde a forma di nuvola: cottura a vapore.

Lampada: luce nel forno (nessuna funzione di cottura).

La delta tra aria calda e aria di ricircolo è il metodo più economico per cuocere: con l’aria di ricircolo, il viene riscaldato con calore superiore e inferiore e il calore viene distribuito nel forno con una ventola. Al contrario, l’icona del forno a convezione riscalda l’aria con un radiatore e poi la soffia nel forno con la ventola.

L’aria calda consente un processo di cottura più uniforme, un tempo di cottura più breve e quindi un minor consumo energetico. In questo modo si possono inserire nel forno più teglie contemporaneamente perché il calore è distribuito uniformemente. In questo modo si risparmierà tempo ed elettricità.

Cuocere con aria calda e di ricircolo, il modo migliore per risparmiare

Con entrambi i programmi, il forno distribuisce il calore in modo uniforme con una convezione anche leggermente migliore. Con la circolazione dell’aria, di solito non è necessario alcun preriscaldamento. L’aria calda e l’aria di ricircolo sono particolarmente adatte per pizza, biscotti e altri impasti sottili.

La cottura a vapore è considerato salutare perché il cibo viene cotto a vapore a 100 gradi, ma questo tipo di cottura del forno, consuma molta energia. Se si vuole cuocere a vapore, dunque, si consiglia la classica pentola a pressione.

Ultimi consigli per risparmiare l’energia del forno

Utilizzare il calore rimanente nel forno spegnendolo prima del timer.

Se possibile, non aprire il forno prima che il cibo sia pronto, in questo modo si risparmia energia.

Puoi cuocere quasi tutto con la funzione convezione e aria calda. Ciò consente di risparmiare energia rispetto a tutte le altre funzioni del forno e puoi cuocere anche più teglie contemporaneamente.

Approfondimento

Le famiglie risparmieranno 1.000 euro al mese seguendo questi consigli pratici e non si tratta solo di bollette della luce, di vestiti e spesa al supermercato