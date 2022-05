Con l’inflazione alle stelle (che supera il 7%), il rincaro del carburante, il rincaro delle bollette (del 30 e del 40%) e il tasso di disoccupazione che aumenta inesorabilmente, provocando un nuovo ritorno dell’emigrazione in altri paesi, molte famiglie cercano i modi per risparmiare, perché come si sul dire “il risparmio è guadagno”.

La famiglia può risparmiare più di 1.000 euro al mese seguendo i consigli che descriveremo. Inoltre molti lavoratori e padri di famiglia possono risparmiare anche sui contributi e sulle imposte seguendo determinati consigli.

Il risparmio è importante per i propri figli, per la propria vecchiaia, per fare un acquisto specifico come una macchina, oppure per avere una riserva di liquidità per far fronte ad ogni evenienza.

Naturalmente non esistono delle regole fisse da rispettare, ma ci sono dei consigli che possono aiutare molto le famiglie.

La famiglia può risparmiare più di 1.000 euro al mese con questi 8 consigli: i primi 4

Il primo consiglio è controllare le spese. Questa è la prima cosa da fare: elencare in modo scritto le entrate e le spese, giornaliere e mensili. In questo modo tutto sarà chiaro e sarà il primo passo verso un risparmio reale.

Il secondo consiglio è fare la spesa con parsimonia e non utilizzare sempre prodotti di marca. Ci sono molti prodotti discount che sono anche più buoni dei prodotti di marca. In questo modo si può risparmiare sino al 30% sulla spesa.

Il terzo consiglio è fare un piano alimentare per l’intera settimana. Questo aiuta a risparmiare perché permette di acquistare lo stretto necessario. Il piano alimentare può essere basato sulle offerte settimanali dei supermercati e sui generi alimentari stagionali che sono sempre più economici.

Il quarto consiglio è andare a fare la spesa con una lista scritta e comprare esclusivamente ciò che scritto nella lista. Questo evita che si acquistino cose inutili e fa risparmiare sino al 20%.

Gli altri 4 consigli

Il quinto consiglio è quello di non acquistare vestiti molto costosi per i figli piccoli, perché i bambini crescono in fretta e questi vestiti saranno utilizzati solo per poco tempo.

Si potrebbero anche acquistare vestiti usati per i bambini, sia online che nei negozi di seconda mano. Questo permette di risparmiare anche più del 50% sulla spesa dei vestiti.

Il sesto consiglio è consumare luce, gas, acqua in modo consapevole. Questo significa, per esempio, chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, chiudere la doccia quando ci si insapona, non fare una doccia per più di cinque minuti, far andare la lavatrice a pieno carico e non utilizzare il prelavaggio. In questo modo si può risparmiare circa il 20% sulle bollette. Infine il consumo consapevole presuppone anche di non lasciare i dispositivi in modalità standby.

L’ottavo consiglio è risparmiare sulla RC auto facendo un’assicurazione online. In questo modo si può risparmiare addirittura il 50% delle tariffe fatte dalle assicurazioni fisiche.

Lettura consigliata

4 modi semplici ed efficaci affinché le aziende possano risparmiare il più possibile sull’energia