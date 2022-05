In un momento storico come questo, con l’inflazione alle stelle e le difficoltà economiche in cui si trovano i cittadini italiani, risparmiare sta diventando un aspetto molto importante sia per le aziende che per le famiglie.

Chi ha messo su famiglia e ha già figli non può evitare di affrontare la questione del denaro e del risparmio. Per far questo bisogna seguire alcune linee guida. Le famiglie risparmieranno 1.000 euro al mese seguendo delle linee guida che aiuteranno a comprendere a cosa bisogna prestare attenzione.

A cosa bisogna prestare attenzione quando si acquista una casa? Quali precauzioni bisogna prendere? Su quali spese riguardanti i bambini si può risparmiare? È meglio prendere in prestito o acquistare?

Scendiamo nei dettagli.

Le famiglie risparmieranno 1.000 euro al mese seguendo questi consigli pratici e non si tratta solo di bollette della luce, di vestiti e spesa al supermercato. Ecco i primi 5

Meglio affittare piuttosto che comprare;

prendere in prestito è meglio che acquistare: libri, giochi, dvd e così via;

scambiare invece di acquistare. Il baratto esiste ancora; meglio scambiarsi i vestiti invece di buttarli via; così come articoli per il tempo libero e per l’intrattenimento;

non buttare oggetti e vestiti ma rivenderli;

acquistare vestiti e oggetti usati, da siti internet o dal mercatino delle pulci.

Ecco gli altri 5 consigli

Ogni volta che è possibile, sarebbe conveniente acquistare all’ingrosso.

annotare dove i prodotti che compriamo più spesso, costano di meno;

acquistare prodotti vicini alla scadenza e in offerta;

se l’acqua potabile è buona, bere quella invece di acquistare acqua minerale;

fare acquisti anticiclici, cioè acquistare articoli estivi a fine estate e articoli invernali e fine inverno;

Gli ultimi importanti consigli per risparmiare

Acquistare i regali di Natale o di compleanno durante i saldi o altre campagne promozionali promosse dai negozi.

visitare i musei durante le giornate gratuite e i cinema durante le giornate con lo sconto;

andare in vacanza gratuitamente grazie allo scambio delle proprie case, il cosiddetto homelink;

prenotare i viaggi con largo anticipo o, viceversa, all’ultimo minuto;

utilizzare le chiamate gratuite con Skype, WhatsApp, Telegram;

pagare in contanti il più delle volte per avere contezza delle spese;

prima di fare una spesa, bisogna fare una lista e rispettarla;

acquistare farmaci generici piuttosto che di marca;

utilizzare temperature più basse per effettuare i lavaggi in lavatrice;

preferire la doccia al bagno in vasca;

abbassare la temperatura dell’ambiente. Un solo grado in meno, consente di risparmiare il 6% di energia;

Non lasciare mai i dispositivi elettrici in modalità stand-by;

Se si fuma, bisogna smettere di fumare.

