Indispensabili, acquistatissime e soprattutto ricche di germi e batteri! Le spugne da cucina sono tra gli amici più cari in cucina. Sgrassano e puliscono alla perfezione non solo le stoviglie ma anche gli elettrodomestici e le superfici.

A tal proposito, si suggeriscono 5 metodi geniali e veloci per pulire il forno in 5 minuti, anche grazie alla spugnetta da cucina.

Quest’ultima, poi, ci viene in aiuto anche nella pulizia del forno con doppio vetro. Molto spesso, una spugnetta più vecchia può rivelarsi un asso nella manica per pulire le scarpe, soprattutto le classiche sneakers bianche.

Insomma, le spugne sono ottime per tutte, o quasi, le pulizie quotidiane.

Ciò che accomuna tutte le spugne da cucina, però, non è solo l’utilità ma anche la sua propensione a rendersi un ricettacolo pericoloso di sporco, germi e batteri.

Addirittura, sono moltissimi gli studi scientifici che hanno portato alla luce un aspetto a dir poco raccapricciante. A suscitare un disgustoso senso di repulsione, infatti, la ricerca pubblicata anche dall’American Society of Microbiology. Analizzando le spugne da cucina, si è scoperto che queste possono tranquillamente contenere anche più germi e batteri della tavoletta del water. Inoltre, possono sostare indisturbati sulla superficie della spugnetta anche batteri piuttosto pericolosi, come l’Escherichia Coli.

Dunque, non si può sottovalutare la pulizia delle spugne da cucina, anche se sono in molti a non preoccuparsene.

Di seguito, cercheremo di capire come non avere mai più sporco e germi sulla spugna da cucina con questo semplicissimo metodo naturale.

Tipologie

In commercio ne esistono di tutti i tipi, da quelle in poliuretano a quelle in cellulosa o in silicone.

Inoltre, si può optare per spugne più classiche a due facce (una verde più ruvida e l’altra gialla più liscia), oppure si può spaziare con le colorazioni e le forme.

Anche se si differenziano per forma, colore e materiale, possiamo lavare e disinfettare le spugne allo stesso modo. Questo che stiamo per mostrare, in particolare, è un trucchetto semplice e naturale.

Mai più sporco e germi sulla spugna da cucina con questo semplicissimo metodo naturale

Per pulire le spugne ma anche per disinfettarle ed eliminare agenti patogeni e quel cattivo odore che si forma dopo qualche utilizzo in più, ecco cosa converrebbe fare.

Occorrente:

sapone di Marsiglia;

acqua bollente;

bicarbonato;

aceto bianco.

Innanzitutto, lavare la spugna sotto l’acqua corrente con un po’ di sapone di Marsiglia. Strofinare bene per qualche secondo. Poi, inserire la spugna in una bacinella e versarci sopra dell’acqua bollente, fino ad immergerla completamente. A questo punto, aggiungere un cucchiaio raso di bicarbonato e un cucchiaio di aceto bianco. Mescolare e lasciare agire per un paio d’ore. Dopo, sciacquare sotto l’acqua corrente e la spugnetta apparirà come nuova e sicuramente più disinfettata e pulita.