Una dieta sana ed equilibrata incide positivamente sulla qualità della nostra vita, sia dal punto vista mentale che fisico.

Purtroppo, a causa dello stress e dei ritmi frenetici, non sempre è facile mantenere un’alimentazione corretta ed assumere tutte le sostanze nutritive di cui necessitiamo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È importante prenderci cura di noi, attraverso l’alimentazione ed abbinandola sempre ad un’attività fisica adeguata.

È importante restare in movimento, per esempio per dimagrire e tornare in forma è utilissimo questo semplice esercizio quotidiano che non richiede troppi sforzi.

Oltre al pollo e al vitello è questa la carne ideale per una dieta equilibrata

Mantenere un’alimentazione equilibrata significa mangiare un po’ di tutto ma nelle giuste quantità, previlegiando comunque frutta, verdura, cereali integrali, legumi, pesce e carne.

Per gli amanti delle pietanze di mare è bene sapere che questo è un eccezionale pesce bianco povero di grassi, perfetto da integrare nella dieta.

Soffermandoci invece sulla carne, si suggerisce sempre di privilegiare quella magra, che contiene poche calorie ed è facile da digerire.

La carne di tacchino è consigliata nella gran parte delle diete grazie ai suoi valori nutrizionali ed al suo basso apporto calorico.

Generalmente 100 grammi di carne di carne di tacchino senza pelle equivalgono a 107 Calorie, contengono inoltre proteine e minerali utili per il nostro organismo.

Contiene inoltre anche prezioso ferro (0,8 mg per100 grammi) e le sue proteine hanno un alto valore biologico (22 g per 100 grammi).

È una carne tenera e facilmente digeribile, ideale anche per bambini, ragazzi, anziani, atleti e per soggetti convalescenti.

Inoltre, è una carne versatile e si abbina a diverse preparazioni, può anche essere utilizzata in panini e tramezzini, abbinata alle verdure.

Ovviamente suggeriamo di consultare il medico di base o uno specialista, se si vuole seguire una dieta equilibrata o vogliamo pareri nutrizionali specifici per noi.

Una volta preparato, si può conservare in frigorifero, adeguatamente coperto con pellicola trasparente.

Se decidiamo di congelarlo può essere conservato per circa sei mesi ma, una volta scongelato, ricordiamoci che deve essere consumato entro 12 ore.

Non tutti sanno che oltre al pollo e al vitello è questa la carne ideale per una dieta equilibrata, è gustosa e facile da preparare.

Curiosità

Il piatto principale del Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti d’America e in Canada è proprio il tacchino.

Questa festività nasce come segno di gratitudine per la fine della stagione del raccolto ed è celebrata con la famiglia e le persone care.

Inoltre, sempre come segno di ringraziamento, il tacchino viene offerto anche ai vicini di casa e alle persone meno fortunate.

Approfondimento

Non tutti la comprano ma questa carne è ricca di proteine e antiossidanti