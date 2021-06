Non è facile trovare un alimento che possegga tutti questi fantastici benefici in un’unica soluzione. In genere bisogna assumerne diversi per ottenere questa piccola sinfonia di virtù salutari. Ecco allora un incredibile alimento che fa dimagrire protegge il cuore e dona tanta vitalità.

Lo sgombro

Fa parte della famiglia del pesce azzurro, così chiamato a causa della sua colorazione. Non è piccolo come le alici, né grande come il tonno, ma la sua pezzatura varia tra i 20 e 40 cm. Mentre in inverno lo sgombro vive nelle acque profonde del Mediterraneo, in estate si avvicina alla costa. La sua carne è bianca e morbida, ricca di grassi Omega 3 e di numerose sostanze nutritive.

Un alimento cha toglie la fame

Questo pesce possiede un primato di tutto rispetto. È l’alimento che insieme al salmone contiene il più alto quantitativo di grassi Omega 3. Una vera bomba si potrebbe dire, ma non c’è d’aver paura, perché questi grassi non fanno prendere peso. Una porzione di sgombro dona un effetto piuttosto contrario e vediamo perché.

C’è qualcosa che è poco noto sullo sgombro e che rivela qualcosa di molto interessante. La sua grande quantità di Omega 3 entra nell’organismo e provoca la produzione della leptina, un ormone che ha come effetto di sedare l’appetito. Si crea così un senso di sazietà piuttosto che di fame, con la voglia di mangiare di meno.

Una barriera al colesterolo

Mangiare una porzione di 100 gr di sgombro significa introdurre nell’organismo ben 4,100 mg di grassi Omega 3, cioè la dose giornaliera consigliata per una persona. Una porzione di sgombro corrisponde ad una vera iniezione di salute, per tutti i benefici che produce.

Fra questi quello più importante è la sua azione contro l’accumulo di sangue nelle arterie. Riducendo la formazione dell’accumulo di grassi nelle arterie, si protegge il cuore. A causa delle arterie poco libere, il cuore va sotto sforzo per far passare sangue nelle arterie. Gli Omega 3 dello sgombro aiutano a liberare le arterie da queste incrostazioni grasse e il cuore ritrova il suo battito normale.

Un incredibile alimento che fa dimagrire protegge il cuore e dona tanta vitalità

Lo sgombro non è solo ricco di grassi Omega 3 ma anche della preziosa vitamina B12. Consumare una porzione di 100 gr di questo pesce significa assumere il doppio della dose giornaliera consigliata per questa vitamina.

La vitamina B12 è quella che riduce la stanchezza, lavora contro lo stress e ci ridona quella vitalità che si era persa. Una porzione di sgombro è proprio quello che ci vuole per sopportare bene la calura estiva e vivere in forma.