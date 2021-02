Il Piemonte è famoso soprattutto per le sue splendide montagne e per i suoi vini assolutamente deliziosi. Ma oltre al Barolo e il Monviso c’è molto altro. E più di ogni altra cosa c’è il buon cibo. Ecco quali piatti piemontesi bisogna assolutamente assaggiare.

Antipasti

Iniziamo questo gustoso elenco con gli antipasti. Sicuramente uno dei più famosi è il gran fritto misto alla piemontese. Questo piatto è composto da salsiccia, fegato, cervella, semolino, amaretto, mela, e altri tagli e frattaglie di carne. Il tutto ovviamente fritto e servito caldo.

Sempre molto famosa è la bagna cauda. Si tratta di una salsa calda composta da olio d’oliva, aglio e acciughe in cui si immergono verdure cotte e crude.

L’Albese è invece una carne cruda di fassona tagliata molto finemente al coltello. Viene condita con limone, aglio, olio, sale e pepe.

Concludiamo questa sezione con il vitello tonnato. Si tratta di sottilissime fette di carne di fassona condite con una salsa a base di tonno, tuorli e capperi.

Primi piatti

Passiamo ai primi piatti. Tra questi troviamo due diversi tipi di agnolotto, cioè una pasta ripiena di carne arrosto. I primi sono gli agnolotti del plin, caratterizzati da una forma piccola e rettangolare. I secondi invece sono gli agnolotti d’asino, tipici del paesino di Calliano in provincia di Asti, ripieni appunto di questo tipo di carne.

Un altro piatto da leccarsi i baffi sono gli gnocchi con il Castelmagno. Il Castelmagno è un formaggio tipico della provincia di Cuneo davvero gustosissimo.

Se si parla di Piemonte non si può non parlare del tartufo bianco di Alba. Un piatto tipico per gustarseli al meglio sono i tajarin o tagliolini, una pasta fresca all’uovo condita solo con burro e tartufo.

Infine abbiamo la panissa. Si tratta di un piatto tipo del vercellese e del novarese a base di riso, fagioli, vino rosso, lardo e salam dla doja (un insaccato).

Secondi

Ecco quali piatti piemontesi bisogna assolutamente assaggiare. Protagonista indiscussa dei secondi piemontesi è la carne. Un piatto davvero squisito è il brasato al barolo. Si tratta di uno stufato di carne di fassona lasciato cuocere per lungo tempo direttamente nel vino Barolo.

Immancabile è il Gran Bollito misto alla piemontese. Si tratta di un insieme di tagli di carne (da provare assolutamente quello del bue grasso) che vengono bolliti nell’acqua e serviti con diverse salse. L’acqua ovviamente diventa un gustosissimo brodo.

Dolci piemontesi

Terminiamo questo elenco di delizie con due dolci. Il primo è il bonet, un budino a base di cacao e amaretti.

Il secondo è il bicerin, una bevanda calda dolce a base di cioccolato, caffè e crema di latte. Se si passa da Torino bisogna assolutamente andare al Caffè Al Bicerin: questo locale è aperto dal 1763 e possiede la ricetta originale di questa bevanda.