Dopo lo Strong Buy di marzo, clicca qui per leggere il report, nonostante una performance di circa +70%, il rialzo delle azioni Newlat Food ha ancora molto spazio davanti a sé.

Come si vede dal grafico, l’impostazione del titolo è rialzista e, dopo aver rotto il forte ostacolo costituito dal I obiettivo di prezzo in area6,64 euro, si dirige verso gli obiettivi indicati in figura. Potenzialmente, quindi, le quotazioni di NewLat potrebbero andare incontro a un ulteriore rialzo del 50% rispetto ai livelli attuali.

C’è, però, da notare che da ormai un po’ di settimane il titolo è bloccato all’interno del trading range 6,64 – 7,14 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Newlat Food il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 30%.

A supporto dello scenario che vede il titolo sottovalutato ci sono anche altri elementi legati ai fondamentali. La società è una di quelle più sottostimate a Piazza Affari. Il ratio “enterprise value to sales”, infatti, è di 0.59 per l’anno 2020. Inoltre, il rapporto prezzo utili è inferiore alla media del settore di riferimento.

Il rialzo delle azioni Newlat Food ha ancora molto spazio davanti a sé: gli obiettivi secondo l’analisi grafica

Newlat Food (MIL:NWL) ha chiuso la seduta del 6 luglio a 6,95 euro in ribasso dell’1,84% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.