L’arrivo dei primi caldi porta con sé passeggiate al sole, grigliate, cene in giardino. Eppure le fastidiose punture dei piccoli animaletti che arrivano con il caldo possono rovinare i nostri piacevoli momenti all’aperto. Vediamo dunque come dire addio per sempre a questo inconveniente. Dunque mai più punture di zanzare con questa soluzione incredibilmente efficace che si può utilizzare anche con i bambini senza alcun rischio.

Le rivelazioni del mondo scientifico

Un recente studio scientifico che le zanzare scelgono di pungere coloro che hanno meno potere di contrastare il siero che andranno ad iniettare. Come riescono a capire questa cosa? Ebbene, nel nostro organismo è presente una vitamina che stimola la produzione di un odore che tiene lontane le zanzare. Un vero e proprio repellente naturale. Ci stiamo riferendo alla Tiamina. Una delle otto vitamine del gruppo B, anche conosciuta come B1.

Questa vitamina è in grado di far produrre al nostro corpo una fragranza, a noi impercettibile, che terrà ben lontane le zanzare da noi.

Tutto quello che c’è da sapere sulla vitamina B1

Come le altre vitamine del gruppo B, la Tiamina trasforma il cibo che ingeriamo in energia. Gli alimenti che contengono quantità rilevanti di vitamina B1 sono gli asparagi, il cavolo, le uova e la parte esterna di alcuni cereali come riso o avena. Tuttavia fare scorpacciate di questi alimenti non è garanzia di successo. In quanto bisogna anche avere una buona capacità di assimilazione di questa sostanza. Se mangiamo molti zuccheri, farinacei il nostro assorbimento diminuisce. Aumenta invece se assumiamo alimenti ricchi di vitamina B1 insieme a quelli che contengono molta vitamina C.

Gli integratori

In alternativa si possono prendere delle capsule. Ma attenzione a scegliere quelle giuste. Evitiamo quindi i composti con tutte le vitamine del gruppo B. Scegliamo invece quelle che contengono solo Tiamina e Piridossina, anche detta vitamina B6.

Aumentando dunque l’apporto di queste sostanze, in due settimane ci renderemo conto che gli insettini staranno sempre più alla larga da noi.

Rimedio immediato

Nell’attesa ecco cosa fare nell’immediato per difendersi dalle punture di zanzara. Compriamo delle fialette iniettabili di vitamina B1. Quindi versiamone qualche goccia sui polsi, dietro le orecchie alle caviglie e dietro ai ginocchi. In questa maniera le zanzare avvertiranno forte l’odore e ci staranno ben lontane. Questa soluzione si può adoperare senza rischi anche sui bambini piccoli. L’unica accortezza è fare prima un tentativo sul polso per scongiurare qualsiasi eventuale reazione allergica.

Ebbene mai più punture di zanzare con questa soluzione incredibilmente efficace che si può utilizzare anche con i bambini senza alcun rischio.

Approfondimento

