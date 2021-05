Finalmente abbiamo trovato la soluzione che ci permetterà di dire addio a quei piccoli e fastidiosi insetti che corrono per casa. Come? Be’, allontanare formiche, scarafaggi e cimici dalle case sarà facilissimo grazie a questo comune fossile.

Insetti ovunque

C’è chi in casa ha le formiche, chi ha gli scarafaggi e chi le cimici. Ognuno ha il suo insetto, e c’è chi, con dispiacere, li ha tutti e tre. Le cause sono moltissime: ad esempio la casa sporca, se fuori fa freddo gli scarafaggi tendono a stare al caldo, pezzi di cibo in giro per casa, i quali sono molto amati dalle formiche. Insomma di cause ce ne sono moltissime, soprattutto se parliamo delle case di montagna in mezzo alla natura. In quel caso il numero di insetti è veramente alto.

Vari rimedi

Esistono moltissimi rimedi che permettono di allontanare gli insetti dalle case. Alcuni naturali, come ad esempio l’aglio, oppure le piante aromatiche, altri invece di origine chimica, basti pensare ai vari pesticidi. Ora bisogna capire a che livello è la nostra abitazione. Se c’è solo qualche insetto allora sarà possibile usare dei comuni prodotti, se invece sono veramente tanti sarà necessario chiamare una ditta specializzata.

Allontanare formiche, scarafaggi e cimici dalle case sarà facilissimo grazie a questo comune fossile

Se le abbiamo già provate tutte ma non vogliamo ancora chiamare una ditta, non ci resta che provare la farina fossile. Questa, chiamata anche terra di diatomee, è un elemento che si trova in natura formatasi grazie ai sedimenti di antiche alghe datate a milioni di anni fa. Questa si può spargere nei punti di passaggio degli insetti, oppure negli angoli della casa. E dopo qualche giorno non ci saranno più insetti in giro.

Bisogna fare attenzione a quando la si maneggia. Infatti si consiglia di indossare una mascherina perché non deve andare a finire nell’apparato respiratorio.

Approfondimento

