Dall’aroma caldo e pungente lo zenzero è una spezia comunemente usata in cucina per la sua potente azione antinfiammatoria e antiossidante.

Come ormai noto le spezie sono delle alleate speciali della nostra salute, infatti Mai rinunciare a queste 3 spezie che mantengono il cervello in salute e prevengono le malattie.

Ma, mai più pressione alta e ipertensione con questa potente spezia piccantina antinfiammatoria e detox.

Un potente antiossidante e antinfiammatorio

Lo zenzero è una radice, più precisamente un tubero che al suo interno contiene una potente sostanza ossia il gingerolo, che aiuta a combattere la formazione di radicali liberi. Utile per contrastare l’invecchiamento e l’ossidazione cellulare, ma anche per tenere a bada l’infiammazione cellulare e cronico sistemica dell’organismo.

Inoltre, grazie alla presenza di sostanze antiossidanti e anticoagulanti, lo zenzero sembrerebbe aiutare a ridurre i valori di pressione alta. Questo, in particolare, avviene grazie alle sue capacità vasodilatatorie e per merito alla sostanza contenuta al suo interno che riesce a depurare il sangue e a mantenere costanti i livelli di pressione. Inoltre esso viene utilizzato in cucina per insaporire i piatti, come sostituto del sale permettendo di abbassare ancora notevolmente i livelli di ipertensione.

Per lo stesso motivo è anche utilissima da utilizzare in caso di colesterolo alto e in presenza di trigliceridi alti.

Questa radice possiede infinite proprietà benefiche per l’organismo umano infatti è utile anche per prevenire la comparsa di malattie cardiovascolari come ictus, infarti. È un potente alleato anche in caso di glicemia alta. Infatti il gingerolo aiuta i muscoli ad assorbire maggiori quantità di glucosio evitando che ne circoli in modo eccessivo nel circolo ematico.

Attenzione agli effetti collaterali

Siccome si tratta di una pianta dalle innumerevoli proprietà, per evitare di incappare in effetti collaterali, prima di utilizzarla con frequenza è bene rivolgersi al parere di uno specialista.

Il suo consumo infatti dovrebbe essere limitato in caso di gravidanza, oppure di assunzione di alcuni farmaci come gli anticoagulanti per la sua potente azione di anti aggregazione piastrinica.

Usi in cucina

In commercio, lo zenzero è disponibile in diversi formati. Ad esempio, in polvere, in capsule, sotto forma di tisana, come olio essenziale per la profumazione di ambienti o l’uso sulla pelle. Grazie alle sue note speziate e profumate, è ottimo per insaporire piatti a base di pesce, carne è verdure. Inoltre si usa anche come base per infusi detossinanti.