Alla base della salute umana c’è sicuramente un corretto stile di vita grazie ad una sana alimentazione e all’attività fisica. Un ruolo chiave è svolto sicuramente dall’alimentazione, che per garantire un corretto funzionamento dell’organismo e per rimanere in salute, deve essere sana ed equilibrata.

In particolare esistono alcuni cibi, più precisamente alcune spezie, che contribuiscono a migliorare la salute del nostro cervello. Esse prevengono la comparsa di malattie e migliorano la capacità di apprendimento e di lavoro del cervello.

Mai rinunciare a queste 3 spezie che mantengono il cervello in salute e prevengono le malattie

La salvia è una pianta dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Possiede all’interno delle sue foglie dei composti simili ai farmaci per trattare l’Alzheimer da lieve a moderato. Come viene detto in questa ricerca, e confermato in questo protocollo di revisione sull’efficacia della somministrazione della salvia durante la malattia.

La curcuma, invece, possiede al suo interno la curcumina che è un composto poli fenolico dall’azione antinfiammatoria. Essa è in grado di attivare un enzima antiossidante capace di contrastare malattie come la sclerosi multipla, la psoriasi, l’artrite reumatoide e problemi intestinali.

Lo zafferano ha un forte potere antiossidante ed in particolare agisce sul cervello migliorando la memoria e favorendo la produzione di serotonina. È in grado di lavorare sul sistema nervoso e di contrastare i sintomi dello stress esercitando un’azione calmante e analgesica. Esso è anche usato in fitoterapia per il trattamento dei disturbi dell’umore e come antispasmodico.

Una spezia speciale

Anche la cannella gioca un ruolo chiave nella prevenzione del cervello. Essa infatti migliora la memoria ed anche la concentrazione la capacità di riconoscere le cose. Ma la cannella è davvero una miniera d’oro infatti dalle sorprendenti proprietà ne basta un cucchiaio al giorno per ridurre colesterolo e trigliceridi alti.

Consigli

Per beneficiare dei loro effetti il consiglio è quello di impiegare queste erbe nelle nostre preparazioni culinarie. Esse sono infatti facili da usare in cucina e si possono utilizzare come condimenti per tante ricette.

Ebbene, mai rinunciare a queste 3 spezie che mantengono il cervello in salute e prevengono le malattie.