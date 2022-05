Quando arriva la bella stagione chi ha la possibilità coltiva i pomodori in casa o nell’orto. Tuttavia, è possibile che sbagliamo qualcosa se non arriviamo da una famiglia contadina o che comunque sa come muoversi nella semina e nel mantenimento dei pomodori. Il risultato di tali errori può essere l’assenza stessa di frutti, il marcire delle piantine oppure il loro opposto, seccare. Dovremmo quindi seguire alcuni consigli di massima per cercare di evitare tali evenienze. Infatti, non avremo mai più pomodori che non maturano o che seccano se seguiamo queste regole.

Questione di temperature

Prima dell’avvio del cambiamento climatico la situazione era più chiara. Oggi, invece, le temperature si alzano e si abbassano molto velocemente. Se abbiamo coltivato i nostri pomodori in vaso sul balcone abbiamo fatto la scelta migliore possibile perché possiamo muovere le piantine. Infatti, quando le temperature ricominciano ad abbassarsi molto, dovremmo rimettere in casa i pomodori. Lasciarli sul balcone con temperature giornaliere inferiori ai 20 gradi danneggia molto la pianta del pomodoro facendoci rischiare di farla morire. Se proprio non abbiamo spazio in casa, dovremmo almeno cercare una soluzione per la notte. Possiamo usare un velo, una coperta o un classico telo protettivo che usiamo anche nell’orto. Questi teli si possono comprare sia online sia dal proprio vivaio di fiducia.

Mai più pomodori che non maturano o che fanno foglie gialle con questi accorgimenti

Se invece il problema riguarda il pomodoro non maturo, possiamo optare per un’alternativa domestica. Con i climi freddi si può addirittura pensare di portare tutte le piante di pomodori in una stanza chiusa, come la cantina, e di accendere una luce per tutto il giorno. Questa soluzione non è né delle più ecologiche né delle più economiche e dunque in molti cercano di risolvere il problema mettendo i pomodori in una cassetta con altri frutti.

Ad ogni modo, ciò che dovrebbe preoccupare di più non è tanto il grado di maturazione dei pomodori ma la loro comparsa sulla pianta. Infatti, se il frutto del pomodoro alla fine compare sulla pianta possiamo comunque cucinarlo e usarlo per ricette gastronomiche. Infatti, sempre più grandi chef nei loro ristoranti propongono ricette con pomodori verdi o comunque poco maturi.

