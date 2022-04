Trapiantiamo il peperone e il basilico ma non dimentichiamoci di seminare questi ortaggi a maggio nell’orto

Se vogliamo avere un orto rigoglioso quest’estate dobbiamo cominciare a pensarci ora. Maggio è alle porte e, se non facciamo alcuni lavori, rischiamo di dover andare a comprare tutti gli ortaggi al supermercato o al mercato. Certo, la grande distribuzione organizzata può avere i suoi vantaggi ma per chi è abituato a coltivare tutto o quasi tutto a casa non è la stessa cosa.

Il sapore del proprio orto è unico e ricorda l’infanzia, le ricette della nonna e il sapore della famiglia. Quindi, trapiantiamo il peperone e il basilico ma non dimentichiamoci di seminare questi ortaggi prossimamente.

Peperone e basilico ma non solo

Oltre al peperone e al basilico dobbiamo trapiantare anche altri ortaggi. Se non ce li abbiamo ma vogliamo comunque farlo, si consiglia di andare a prendere le piantine nel consorzio agrario più vicino a casa. Infatti, è ora di trapiantare i peperoncini, il melone, l’anguria e la melanzana.

Non solo, anche la zucchina e il pomodoro, perché queste piante hanno bisogno di sistemarsi bene nel terreno. Chi ama l’insalata, poi, non si scordi di trapiantare la lattuga, il soncino e il carciofo, ma anche i fagioli e i fagiolini.

Anche per le piante aromatiche c’è del lavoro da fare: è questo il momento per trapiantare il prezzemolo, i capperi e le erbette. Tutte queste piante e questi ortaggi hanno bisogno di coltivazioni distinte e, dunque, se non siamo proprio del mestiere, conviene chiedere maggiori informazioni e dettagli direttamente dal vivaio.

Invece, per quanto riguarda la semina, in questo mese bisogna già pensare al futuro. Infatti, piante che andremo a ripiantare in orto in estate avanzata dobbiamo già seminarle ora se vogliamo poi consumarle in autunno e inverno.

Infatti, prepariamo dei piccoli semenzai, dato che ci basteranno delle cassette piene di terra per far nascere queste piantine. A maggio, poi, non avremo bisogno di alcuna serra dato che fa già abbastanza caldo.

Si prevede di seminare i seguenti ortaggi e piante: barbabietole, carote, bietole da costa, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles ma anche porri, verze e cavolo cappuccio. In questo modo saremo già pronti per le stagioni future.

