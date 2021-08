Dalla polpa rosso intenso fresco e super gustoso, un vero e proprio gelato naturale e toccasana per la salute. Ideale per combattere la calura estiva, ottimo come spuntino rinfrescante e dissetante la protagonista di queste poche ma utilissime righe è l’anguria.

Delle sue infinite proprietà benefiche che sono davvero tante ne abbiamo già ampiamente parlato, infatti È questo l’alimento da mangiare assolutamente perché fa bene alla nostra salute e ci aiuta a perdere peso.

Il cocomero è un mix di acqua e zuccheri, l’anguria, è spesso sottovalutata in quanto è considerata solo acqua. Questo frutto ha si poche calorie infatti 100 g contengono appena 16 kcal, tuttavia ha un alto contenuto zuccherino.

Questo particolare lo rende poco adatto ad essere consumato dopo i pasti.

Attenzione a mangiare dopo i pasti questo comunissimo frutto estivo che gonfia la pancia

Infatti ne è sconsigliato il consumo a fine pasto proprio per l’elevata presenza di carboidrati. In particolare il sorbitolo e il fruttosio uno zucchero semplice contenuto in alte quantità, sarebbero i responsabili dell’eccessiva fermentazione e di un rallentamento della digestione.

Un’attenzione particolare va posta negli abbinamenti che si fanno con questo frutto. Infatti da evitare assolutamente è il consumo di anguria abbinata ad altre fonti zuccherine come ad esempio nelle macedonie. Questo perché il contenuto di zuccheri aumenta a dismisura e non essendo bilanciato dagli altri nutrienti come proteine e grassi causa dei picchi glicemici eccessivi.

Consumare frutta diversa insieme aumenta i rischi di gonfiore addominale. Inoltre può causare irritazione e aumentare l’acidità di stomaco, causando molta fermentazione proprio per l’elevata presenza di zuccheri.

Quindi, bisogna fare attenzione attenzione a mangiare dopo i pasti questo comunissimo frutto estivo che gonfia la pancia.

Il momento ideale per consumare l’anguria

Mentre il suo consumo è consigliatissimo soprattutto dopo una performance sportiva per il suo alto contenuto di potassio e magnesio oltre che di acqua. Consumare una fetta di anguria dopo l’allenamento infatti permette di ristabilire l’equilibrio elettrolitico e dà la giusta carica perché ricco di glucidi. L’ideale però è consumare il cocomero sempre in abbinamento con una fonte proteica di cui è altamente scarso e mai di abbinarlo ad altre fonti zuccherine. Per uno spuntino perfettamente bilanciato l’ideale sarebbe consumare una fetta di anguria in abbinamento con un pezzetto di parmigiano.

Inoltre un altro gustoso modo per consumare l’anguria e aiutarci ad idratarci ma anche a depurare l’organismo è sotto forma di bevanda. Infatti è questa la favolosa bevanda estiva con solo 38 kcal sgonfia la pancia e ci depura.