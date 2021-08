Finalmente i concorsi pubblici sono stati riaperti e una buona notizia giunge in seguito alla riapertura dei termini e dei posti per i concorsi INAIL e RIPAM.

Ma ci sono altri concorsi pubblici che non dobbiamo farci sfuggire e la procedura per candidarsi è tramite il portale “Step One 2019”. Per candidarsi, inoltre, è necessario registrarsi con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Occhio a questi concorsi per posti a tempo indeterminato per laureati con scadenza fine agosto

Per visualizzare i bandi di concorso e per candidarsi bisogna accedere al Portale “Step One 2019”. Cliccare su “concorsi attivi per cui è possibile presentare domanda” e scorrere la pagine di tutti i concorsi a disposizione:

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e del Ministero della transizione ecologica (MITE);

concorso dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE/SEA);

Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE/SIDT);

concorso del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Occhio a questi concorsi per posti a tempo indeterminato per laureati con scadenza fine agosto. In più ci sarebbe un altro concorso dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila che, a differenza degli altri con scadenza 30 agosto, scade il 24 agosto. Ovviamente tra questi concorsi ci sono pure i già citati concorsi RIPAM e INAIL.

I concorsi

Nel primo concorso, la Commissione RIPAM recluta 92 unità di personale a tempo pieno e indeterminato nel ruolo di funzionari dell’AICS e MITE. Vi sono 3 diversi codici che corrispondono ai diversi profili di lavoro. Vi sarà una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. Il bando è pubblicato nella sezione “Concorsi ed Esami” IV serie della Gazzetta Ufficiale, oltre ai siti istituzionali e del portale “Step One 2019”.

Il secondo e il terzo concorso sono stati banditi dalla medesima Agenzia che mette a disposizione 20 e 30 unità di personale a tempo indeterminato. Per partecipare bisogna versare 10 euro in allegato nella domanda di partecipazione. Il bando è consultabile negli stessi siti del concorso precedente.

Nel quarto concorso si reclutano 120 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Funzionario Ingegnere Architetto e di Funzionario Geologo. Stessa procedura dei precedenti per la partecipazione.