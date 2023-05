Mai più occhi all’ingiù: ecco il rimedio per sollevare le palpebre cadenti in 30 secondi (senza chirurgia)

Rende lo sguardo più seducente e solleva le palpebre cadenti in soli 30 secondi. Ecco il trucchetto da copiare subito per gli occhi incappucciati! Adatto alle donne, ma anche agli uomini.

Sguardo spento e occhi all’ingiù a causa di un cedimento muscolare nella zona superiore degli occhi? Scopriamo il piccolo escamotage che ci cambierà la giornata. Difatti, chi non ama i trattamenti di chirurgia estatica lo amerà! Ed è gettonatissimo anche tra le celebrities di fama internazionale che affrontano l’invecchiamento senza ricorrere al famoso “bisturi”. Prima di capire come non avere mai più occhi all’ingiù, facciamo un passo indietro e parliamo di “palpebra cadente”.

Si chiama spesso “inestetismo”, ma il fenomeno della palpebra cadente è uno dei naturali segni del passare del tempo. Le cellule epiteliali producono meno collagene ed elastina, due sostanze indispensabili per mantenere la pelle tonica e compatta. Questa condizione, in realtà, può verificarsi anche in giovane età (anche se la causa più diffusa è di sicuro l’invecchiamento). In alcuni casi, però, possono entrare in gioco anche altri fattori, come il diabete, la distrofia muscolare e, perché no, anche la cosiddetta “predisposizione genetica”.

Tra rimedi fai da te e chirurgia estetica

Non esistono formule magiche per eliminare in modo definitivo il problema, tuttavia, la chirurgia estetica (in particolare con la blefaroplastica) può essere utile, soprattutto quando il rilassamento della pelle è abbastanza consistente. Sicuramente, una buona prevenzione è fondamentale per ritardare (o evitare) l’appuntamento dal medico estetico.

Tra i rimedi più amati, spiccano le maschere (fredde) in gel. Tali maschere si fanno raffreddare in frigorifero e poi si applicano sul contorno occhi per 5-10 minuti. Durante il tempo di posa, l’azione del freddo esercita una vasocostrizione (a livello capillare), favorendo una contrazione naturale dei muscoli e rendendo la pelle visibilmente più tonica e resistente.

Mai più occhi all’ingiù: ecco il rimedio casalingo più veloce

Tra i rimedi fai da te sta spopolando il “cerotto adesivo”. Facile da reperire, semplice da applicare, il cerotto adesivo è il trucchetto strategico perfetto per sollevare le palpebre. Queste mezzelune trasparenti sono un vero asso nella manica per migliorare lo sguardo in 30 secondi (con un po’ di pratica, anche meno).

Come si applicano? I cerottini vanno applicati subito sotto la piega della palpebra da sollevare. Per un risultato ottimale, la palpebra deve essere perfettamente asciutta e senza creme o primer. Poi, con una pinzetta staccare una lunetta adesiva dal foglio. Inclinare leggermente il capo all’indietro e guardare dritto nello specchio. In questa posizione, sollevare il sopracciglio e applicare il cerottino proprio sotto la piega della palpebra. Infine, premere delicatamente per far aderire perfettamente il cerotto alla pelle ed il gioco è fatto. L’effetto è sorprendente e il risultato apparire naturale. Per camuffare e nascondere ancor di più il cerotto si può ricorrere al make up. Il trucco da scegliere, ovviamente, è quello specifico per correggere le palpebre cadenti. Un ottimo rimedio per valorizzare il viso, così come promette l’ultimo trend per capelli bianchi della primavera – estate 2023.