Weekend romantico in Veneto? Visita quest’isola pacifica della laguna veneziana, ha incantato Elton John

Weekend romantico in Veneto-pjt56 ---, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Dove andare per una gita fuori porta o qualche giorno di relax? Il Veneto sembrerebbe la risposta. Al largo di Venezia, infatti, c’è un’isola silenziosa e suggestiva tutta da scoprire. Tra cultura e viste suggestive ti ruberà il cuore, così come ha fatto con Elton John. Ecco la perla del nord Italia che vale la pena visitare, anche per un giorno.

Quando diciamo che l’Italia è un Paese pieno di bellezze paesaggistiche non stiamo scherzando. I luoghi in cui concedersi un attimo di pace con la famiglia o la dolce metà sono tanti. Nel bel mezzo della laguna di Venezia, per esempio, sorge un’isoletta che ha molto da mostrare. È una meta lontana dal turismo di massa, che racconta della tradizione e della storia veneziana. Perfino una celebrità del calibro di Elton John l’ha apprezzata, tanto da comprare casa.

Se desideri un weekend romantico in Veneto, potrai visitare quest’isola pacifica di fronte a Venezia

La laguna veneta ha da sempre un certo fascino. Tra le sue acque emergono una miriade d’isolette di grande attrattiva. Una, in particolare, è piuttosto misteriosa e ancora da scoprire: si tratta della Giudecca. Situata a Sud del centro storico di Venezia, deve la sua nascita a un’opera di bonifica dell’area lagunare. In realtà, si parlerebbe di otto isole collegate tra loro, poste in prossimità del canale omonimo.

La Giudecca è un lembo di terra che racchiude l’essenza della venezianità. Al contrario del resto della città, non ospita la miriade di visitatori che si riversano puntualmente per le strade del capoluogo. La pace regna sovrana e consente di ammirare appieno le meraviglie naturali e architettoniche racchiuse.

Cosa vedere

La Giudecca è un luogo incantevole. L’aria d’altri tempi fa immergere completamente nell’atmosfera circostante. Nel lontano 2005, il cantante britannico Elton John decise di stabilirvisi col marito David Furnish. La loro casa è ancora intatta e motivo in più per visitare quest’incredibile località. Tra le fermate da non perdere c’è Sacca Fisola. In questa minuscola isola artificiale, collegata alla Giudecca da due ponti, si rivive la vita di allora. I vari giardini e orticelli sparsi qua e là sono testimonianza di quanto la gente tiene alla sua cura.

Da Sacca Fisola, attraversando un pontile, si può raggiungere il Mulino Stucky. In precedenza, era un luogo in cui si lavorava il grano, mentre ora è un lussuoso albergo in cui pernottare durante una vacanza. Ripercorrendo i propri passi si arriva, poi, fino alla Chiesa di Sant’Eufemia. È forse il simbolo religioso più antico di Venezia e il porticato in stile dorico è incredibile. Altri luoghi di culto degni di nota sono la Basilica del Redentore, posta dinanzi al canale, e la Chiesa di Santa Maria della Presentazione. Accanto a quest’ultimo edificio sorge la casa dei tre “oci”, chiamata così per le finestre particolari che sembrano fissare i passanti. Le sue mura erano in precedenza dimora di artisti e personaggi d’intelletto. Insomma, se cerchi un weekend romantico in Veneto non potrai non visitare quest’isola pacifica e passerai dei momenti da ricordare.