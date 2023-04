Occhi incappucciati: solleva le palpebre cadenti con un trucco facile dall’effetto lifting e antiage

Non sono assolutamente un difetto, ma una particolare forma dello sguardo, determinata da fattori genetici, oppure dal passare del tempo. Gli occhi incappucciati non andrebbero “corretti” ma piuttosto valorizzati. Con la formula giusta si potrà avere uno sguardo magnetico, più fresco e vispo. Vediamo come agire in poche e semplici mosse.

Per quanto riguarda il make up, sappiamo che, talvolta, basta una semplice matita per fare la differenza (se applicata correttamente). Con qualche piccolo escamotage si possono valorizzare i nostri punti forti e minimizzare gli aspetti che non ci piacciono (come le palpebre cadenti, ad esempio). Per mettere in risalto gli occhi incappucciati e sollevare le palpebre esistono dei piccoli trucchetti che si possono adottare a tutte le età. Vediamo di cosa si tratta.

Occhi incappucciati, ecco 4 azioni che ci migliorano l’aspetto

Avere gli occhi incappucciati significa vedere la palpebra mobile “scomparire” sotto quella fissa. Quest’ultima, dal canto suo, appare più gonfia e meno tonica. Di conseguenza, lo sguardo si rimpicciolisce. Il compito del make up sarà quello di illuminare e aprire lo sguardo e liftare le zone critiche. A tal fine, ecco 4 regole d’oro da tenere bene in mente.

Innanzitutto, bisogna munirsi di un primer occhi (tutte le conoscono ma in poche lo usano veramente). Il primer servirà anche a fissare meglio l’ombretto che durerà più a lungo.

Poi, applicare l’ombretto mantenendo l’occhio aperto. Stendere una nuance più neutra sull’intera palpebra. Poi, con un colore leggermente più scuro, sottolineare la parte finale dell’occhio. Dopo aver creato la base ad occhio aperto, chiuderlo e sfumare bene con il pennello. In questo modo, avremo già un effetto liftante e antiage.

Per un effetto “wow”, non bisogna dimenticare l’uso del piegaciglia. Uno strumento che apre immediatamente lo sguardo e che per chi ha l’occhio incappucciato può aiutare molto.

Altro piccolo segreto per valorizzare l’occhio incappucciato è l’applicazione della matita color burro all’interno dell’occhio. In questo modo viene fuori una vera illusione di occhi più grandi e luminosi.

