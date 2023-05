Sneakers introvabili da rivendere per fare soldi? Ecco 3 modelli da accaparrarsi che valgono oro

Borse, accessori e scarpe che valgono quasi come pezzi d’arte. Reseller e collezionisti possono pagarti profumatamente per un modello raro. Ecco qualche sneakers costosa e introvabile da cercare online!

Le scarpe da ginnastica sono un must sotto ogni outfit e a tutte le età. Abbinate ai jeans, ora con il ritorno delle denim mania, o anche sotto gonne plissettate. Ma ormai non sono solo semplici scarpe comode come una volta, anzi. Le sneakers sono delle preziose gemme che fanno da sole un look alla moda e di tendenza. Poi più sono particolari, più sono introvabili e più diventano merce rara e preziosa.

Il mercato crescente delle sneakers introvabili da rivendere per fare soldi

Ormai collezioniamo di tutto e più gli articoli sono a tiratura limitata, più vogliamo averli. Non sorprende, quindi, che tra gli oggetti più costosi troviamo profumi di nicchia e sneakers. Quelle che una volta erano solo scarpe da indossare per sentirsi alla moda, diventano pezzi da collezione. E lo sanno bene anche i designer e le case di moda che lanciano spesso collaborazioni. Sono proprio queste forse le sneakers che diventano più spesso introvabili e che a rivenderle si fanno tanti soldi. Ma se non vuoi fare il reseller di professione, ma magari mettere da parte un bel gruzzolo, che scarpe cercare?

Nike, Balenciaga e collaborazioni che valgono una fortuna

Cominciamo con le Balenciaga Track in versione nera, sempre difficili da trovare. Il modello in sé si può recuperare su siti come Farfetch, Luisaviaroma o anche Balenciaga. Ma trovarle nella colorazione nera e delle misure più gettonate è un’impresa. Ed è per questo che i reseller le vendono a prezzi esagerati sopra i 1.200 €.

Passiamo poi alle regine delle sneakers, le Nike. Tra le più introvabili ci sono quelle di Ritorno al Futuro, le Nike MAG. Tante le riedizioni dell’iconico paio di scarpe, ma se per caso ne trovi un paio prima edizione hai fatto tredici. Un paio originale o della riedizione del 2016 vale migliaia di dollari. Poi troviamo le Jordan 1 per OffWhite, che da un prezzo originale di circa 200 € oggi valgono anche 3.000 €.

Insomma, questi sono solo alcuni esempi, facendo un giro online si possono controllare le valutazioni. Chiunque può diventare un reseller e guadagnare con la rivendita di sneakers. Se vuoi provare ad accaparrarti delle sneakers introvabili da rivendere per fare soldi, parti da qui. Però attenzione alle contraffazioni e alle riedizioni, potrebbero trarti in inganno!