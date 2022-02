Per alzare le palpebre cadenti e ringiovanire lo sguardo dopo i 40 anni sta spopolando questo trucco occhi semplicemente geniale

Si dice che gli occhi sono lo specchio dell’anima. E non c’è niente di più affascinante di scrutare cosa si nasconde dietro uno sguardo misterioso. Gli occhi parlano e sono un’arma di seduzione che non mente mai. Ed è per questo che mantenere uno sguardo vivace ci rende subito più femminili e interessanti.

A ravvivarlo ed intensificarlo ci pensa il make up che è un buon alleato di bellezza a tutte le età.

Con il passare del tempo, ovviamente, la pelle risulterà meno compatta, più spenta e cadente. Sono tante le donne che a causa delle rughe e per evitare che il trucco si accumuli nelle classiche “pieghette” evitano di truccarsi.

In realtà basterebbero, poche e semplici regole da ricordare che vanno bene per tutte le donne

Servirà solo conoscere pochi e semplici accorgimenti per creare un trucco perfetto, facile e veloce. Con un buon make up si possono guadagnare anche 10 anni in meno.

Ad esempio, ecco come truccarsi dopo i 50 anni e apparire sempre più giovani e riposate con questi semplicissimi segreti di bellezza.

Come abbiamo accennato all’inizio, gli occhi sono l’elemento essenziale di tutti i make up che si rispettano. Molto spesso, può bastare una semplice passata di mascara a dare vita ad uno sguardo da cerbiatta. Attenzione, però, perché per un risultato impeccabile, il mascara andrebbe applicato sempre in questo modo, ma non tutte lo sanno.

Occhio dalle palpebre cadenti

La palpebra cadente non è sempre sinonimo di invecchiamento. Tante giovani donne presentano il cosiddetto occhio incappucciato. Ovvero, quando la palpebra fissa copre in maniera totale o parziale la palpebra mobile.

L’età, poi, certamente contribuisce allo sviluppo di questo fenomeno.

Dunque, il mondo del make up ha messo in campo una serie di tecniche e trucchetti per alzare le palpebre cadenti e ringiovanire lo sguardo in pochi minuti.

Partiamo dai consigli pratici di base

Per avere uno sguardo bello e affascinante, si parte sempre da una buona idratazione della pelle.

Dopo avere applicato un primer, il metodo tradizionale suggerisce di aprire lo sguardo con un ombretto chiaro. Poi, di intensificare giocando con un effetto di chiaro-scuro. Dunque, nella piega dell’occhio applicare un ombretto più scuro (non nero ma marrone). Infine, matita interna color burro e tanto mascara.

Esistono, poi, tante altre tecniche più innovative.

Difatti, per alzare le palpebre cadenti e ringiovanire lo sguardo dopo i 40 anni sta spopolando questo trucco occhi semplicemente geniale

Sta facendo impazzire tutte le donne da qualche anno ma continua a fare il giro del Mondo. Stiamo parlando del “reverse make up”.

Un trucchetto furbo che pone l’attenzione sulla parte inferiore dell’occhio. Si realizza un l’eyeliner “al contrario”, ovvero applicato sotto le ciglia inferiori.

I colori da usare sono intensi come il nero, il marrone o il blu. Esiste anche l’alternativa dalle nuance più neutre ma devono essere brillanti. In pratica un eyeliner a tutti gli effetti ma nella zona delle ciglia inferiori.

Basterà stendere l’eyeliner in crema o la matita al di sotto dell’occhio. L’occhio apparirà allungato e sexy senza appesantire lo sguardo.

Il focus si sposta, lo sguardo appare subito più giovane e seducente e la palpebra cadente sarà dimenticata.

Approfondimento